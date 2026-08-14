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Roker Đorđe David otkrio je da li će biti deo nove sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda, čime je stavio tačku na nagađanja o svom daljem angažmanu u ovom šou-programu.

O novoj sezoni "Zvezda Granda"

Dok je govorio o planovima za novu sezonu, pomenuo je i čuveno muzičko takmičenje.

1/6 Vidi galeriju Đorđe David Foto: M.P./ATAImages

- Tu je i nova sezona "Zvezda Granda", tako da me čeka izuzetno turbulentan period. Dragom Bogu hvala, radiće se dosta - rekao je Đorđe David i time potvrdio da će se naći u žiriju, a onda se osvrnuo na ostale kolege iz žirija.

- Ne smem o tome da govorim. Ali da, biću tu. Gospodin Goran Šljivić, koji je direktor cele te priče, perfektno vodi računa o svemu. Sašu Popovića ne može niko da zameni, to odmah da vam bude jasno. Sve predrasude koje sam u životu imao na tu temu srušene su mi onog trenutka kada sam seo u tu fotelju, za koju slobodno mogu da kažem da je jedna od najskupljih fotelja u državi. Biti član žirija u ovom takmičenju, koje je najjače u regionu, ozbiljna je stvar. Goran Šljivić to radi na svoj način i mislim da je dostojna zamena koja Sašu i sve te ljude iz prethodnih perioda nije razočarao, već nas je obradovao svojim zalaganjem, umećem i savremenim razmišljanjem - rekao je Đorđe David pa otkrio sa kojim članovima žirija se najbolje slaže.

- Mi se u principu svi jako dobro slažemo. Sve ono što publika gleda i misli da je scenario, ili da je u pitanju privatna netrpeljivost i animozitet, realno ne postoji. Jedno je kada se nalazimo na "bojnom polju". Tamo svako brani svoj stav, svoje mišljenje, svoju karijeru i pristup radu. Počevši od Cece, koja je tu najprepoznatljivija kao najveća balkanska zvezda, pa do Milija koji doduše nije pevač, ali je kao kompozitor, producent i aranžer ostavio ozbiljan trag. Svako od nas je to mesto zaslužio, to je izbor koji je napravio Popović. Ipak, trebalo je malo osvežiti priču novim likovima, i Šljivić je napravio sjajan potez kada je pozvao malu Vučić [Sanju Vučić]. Ona je fantastičan, školovan vokal i donosi jednu jako prijatnu energiju. Najmlađa je od svih nas u ekipi i jedva čekam da sve to krene.

O izmenama u žiriju

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić

David je otkrio da li to znači da će biti još nekih izmena od septembra.

- Sve je moguće... Ugovorom sam vezan i neke stvari ne smem da govorim, ali pregovori se vode. Ne bih bio Šljiviću u koži, iskreno, ali mislim da će sve ići kako treba. Takođe, bila bi velika greška da ne pomenem Vesnu Milanović, koja kao PR cele ove priče radi izuzetan posao. Ona je ozbiljan zanatlija, sjajno poznaje svoj posao i važan je deo mašine koja održava ovaj projekat na vrhunskom nivou - ispričao je Đorđe David.

Kurir.rs/Blic