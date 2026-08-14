Slušaj vest

Ana Radulović oglasila se na svom Instagram profilu i otkrila da je nakon intenzivnog perioda došlo vreme za predah. Popularna voditeljka podelila je fotografiju večerašnjih gostiju, Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić, a tom prilikom uputila je i emotivnu poruku svojim vernim pratiocima i gledaocima rijalitija.

Pred početak jubilarne, desete sezone, Ana je odlučila da se nakratko povuče i uzme zasluženi odmor. Nakon brojnih emisija, izazova i uzbudljivih trenutaka, voditeljka je priznala da joj je predah i te kako potreban, a svojim pratiocima se obratila ovim rečima.

1/6 Vidi galeriju Ana Radulović se oglasila na svom Instagramu i otkrila detalje. Foto: Printscreen

"Još večeras, pa od 5. septembra", kratko je napisala Ana.

Ani Radulović pozlilo u centru Beograda

Kako su pisali mediji, Ani Radulović se nedavno u Beograda slošilo, pa je pred svima pala.Voditeljki su tad okupljeni pritrčali u pomoć.

Izvor koji se zatekao na licu mesta tada je otkrio detalje.

"Ani se samo odjednom slošilo, pa je kolabirala usred grada, samo se srušila! To se desilo pre možda dva sata", rekao je on, pa nastavio:

"Prolaznici su joj se odmah našli, pa su joj pomogli, te je otišla odatle taksijem. Nije bila u stanju da vozi, a sve se dogodilo, kako nam je rekla, zbog umora", rekao nam je izvor, a onda se i Ana oglasila za Blic.

"Sve me je stiglo"

1/2 Vidi galeriju ANA RADULOVIĆ DOŠLA NA ROĐENDAN KOD MILOŠEVIĆA I SVE BACILA U TRANS! Voditeljka zablistala kao nikada do sad, pogledajte OVE FOTKE Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Nisam bila u stanju da pričam, morala sam da ugasim telefon da bih došla sebi. Jutros sam vadila krv, čekam rezultate" rekla je Ana za Blic i dodala:

"Sve me stiglo, bukvalno se mesec dana nisam ugasila. Sve me stiglo i samo sam se srušila", rekla je tada voditeljka koja je sada uzela predah kako bi napunila baterija i došla sebi pred predstojeću sezonu Elite.