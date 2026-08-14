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Voditeljka Dušica Jakovljević mesecima unazad susreće se sa negativnim komentarima zbog izgleda svog nosa. Ona je i sama rekla da je došlo do deformiteta nakon operacije zbog čega će imati još jednu intervenciju.

Dušica se sada oglasila i odgovorila na sve uvredljive poruke koje dobija.

Ovako je nekad Dušica izgledala:

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- Dragi moji, razmišljala sam dugo kako da se svima vama koji ste se rugali mom nosu, pisali sve i svašta, vređali, na neki način zahvalim za toliku posvećenost jednom parčetu lica koje nije čak ni vaše... Kako imati nos koji će odgovarati svim tim ljudima??? Ljudima sa tastatura mu**ma? I onda jednom nedeljno organizujemo glasanje SMS-om: "Samo vi odlučujete o tome koji će nos Dušica nositi ove nedelje!" - napisala je ona i dodala:

- Dakle, vi kao velike estete odlučujete, ja bez pogovora nosim pobednički nos. Menjam ga jednom nedeljno, vi konačno platite pravo da budete nevaspitane džukele, ali dobijate legitimitet! A ja? Ne brinite za mene!Mene će uvo kao i do sada.

Najavila operaciju

Podsetimo, Dušica je nedavno objasnila zbog čega mora na ponovnu operaciju nosa.

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Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima - nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mestu gde je bila devijacija srušio se prednji deo. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi drugom metodom. Ako i to ne uspe, postoji mogućnost i treće - rekla je ona nedavno u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".