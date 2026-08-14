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Otac Bore Santane doživeo je moždani udar na plaži u Crnoj Gori. Kako je rijaliti učesnik otkrio, a nakon što je objavio fotografiju iz bolnice, njemu se bore za život i trenutno je u komi u tamošnjoj bolnici.

Bora Santana se oglasio na društvenoj mreži Instagram emotivnom porukom na kojoj drži očevu ruku dok se on nalazi u bolnici.

Otac Bore Santane doživeo je moždani udar na plaži u Crnoj Gori. Foto: Printscreen, Pritnscreen

"Tata, izdrži mi... Bori se kao što si se borio celog života. Uz tebe sam i ne puštam ti ruku. Volim te", napisao je Bora, a mi smo kontaktirali rijaliti učesnika koji je otkrio da mu je otac u teškom stanju.

"U komi je, imao je moždani na plaži"

Bora se oglasio za medije i otkrio šta se desilo ocu Draganu.

"Otac mi je doživeo moždani udar na plaži u Crnoj Gori. Bore mu se za život, u komi je. Sve je neizvesno, došao sam odmah čim su mi javili. Nadam se da će preživeti i izboriti se", rekao je on i dodao:

Bora Santana Foto: Boba Nikolić

"Nedavno je sa maćehom napravio crkveno venčanje, to mu je bila velika želja. Baš zato što je bolestan hteli smo to da mu ispunimo i evo sada se ovo desilo. Svi smo jako uznemireni", rekao nam je Bora vidno potresen.

Kurir.rs/Blic

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