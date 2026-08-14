Slušaj vest

Starleta koja se odnedavno bavi pevanjem, Atina Ferari, mesecima unazad šokira javnost svojim izjavama o javnim ličnostima. Ona je aktivna i na društvenim mrežama gde je sada podelila fotografiju u bikiniju.

Atina je pozirala u ljubičastom bikiniju i štiklama, a do izražaja su došle njene brojne tetovaže.

1/6 Vidi galeriju Starleta koja se odnedavno bavi pevanjem, Atina Ferari, mesecima unazad šokira javnost svojim izjavama o javnim ličnostima. Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Boba Nikolić

Međutim, ono što je mnogima privuklo pažnju jeste da je na bazen došla potpuno našminkana što su pojedini i pisali u komentarima.

Izvređala Slobu i Jelenu

Podsetimo, Atina je sve šokirala kada je izvređala Slobu Radanovića i njegovu ženu Jelenu.

- Taj Sloba Radanović nije nikakav frajer, jako je loš i kao čovek, upoznala sam ga. Ne sviđa mi se njegovo ponašanje - rekla je Atina Ferari i dodala:

1/17 Vidi galeriju Sloba Radanović, supruga Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

- Ono što je oženio Sloba, ja ni laserom ne bih pipala. Znači strašno, ne daj Bože nikome onakve žene! Fascinantno mi je kako Darko Lazić i Sloba Radanović nemaju ukusa da izaberu sebi venčanu ženu, jer njih dve na šta liče, ja to laserom za zmije ne bih pipala, pogotovo žena Slobe Radanovića. Katastrofa - rekla je Atina.

Zaratila sa Hasanom Dudićem

Podsetimo, starleta se nedavno našla u neprijatnoj situaciji kada je pevač Hasan Dudić odbio da se pozdravi sa njom na sahrani Andrije Bajića, nakon čega je ona javno govorila o neprijatnoj situaciji.

- Žalosno je što uopšte pričamo o ovome, jer sam ja došla da se oprostim od svog prijatelja, velike legende Andrije Bajića, ali i zbog njegove supruge Male Cane koju poznajem koliko i njega. Poslednjih 15, 16 godina bili smo bliski, uvek su bili zajedno i tako sam ih i upoznala. Ne mogu da kažem ništa osim onoga što sam videla svojim očima. To je zaista bila jedna ljubav. Ljudi mogu da pričaju šta žele, ali ja sam bila svedok njihovog odnosa. Išli smo zajedno na ručkove, bila sam kod njih, družili smo se i provodili mnogo vremena zajedno - počela je Atina Ferari.

1/5 Vidi galeriju Hasan Dudić sam i svoj Foto: Printscreen, Pritnscreen/Facebook, Kuriri televizija

Govoreći o sukobu sa Hasanom Dudićem, navela je da joj nije jasno zbog čega je došlo do takve reakcije.

- Ne znam zbog čega se toliko naljutio. Nikada u životu nisam prva izazivala sukobe. Kada me neko dira, ja se branim, ali da ja nekoga prva napadam, pravim skandale i izazivam probleme - to nije moj način. Živeli smo pod istim krovom više od godinu dana tokom rijalitija, a posle toga smo se družili. Išli smo na festivale, koncerte, snimanja, ručkove i večere. Proveli smo mnogo trenutaka zajedno i zato ne vidim nijedan razlog da čovek ne može da mi pruži ruku. Došla sam tužna i potresena, samo da ispoštujem Andriju, njegovu porodicu i suprugu. Prišla sam kapeli, sačekala da se završi opelo, a kolega mi je rekao da je Hasan tu i predložio da mu se javim. Prišla sam, pružila ruku bez ikakve namere da razgovaram ili pravim scenu, a on mi je rekao: "Ti nemoj da se zdraviš sa mnom."

Kako je istakla, nije želela sukob i navela je da joj nije jasno zbog čega je došlo do promene u odnosu sa Hasanom.

- Bila sam u šoku. Nisam htela da pravim skandal, nije bilo ni vreme ni mesto da pitam zašto i zbog čega. Samo sam se okrenula i otišla. Ne mogu da verujem da čovek nije mogao da mi pruži ruku. Mislim da je namerno tako odreagovao i da je želeo da se o tome priča. Na sahranu Andrije Bajića došla sam u crnini, tužna i potresena. Došla sam da ispratim prijatelja. A pričamo o tome da je nekome zasmetala moja garderoba, dok su drugi ljudi dolazili u različitim izdanjima i njima ništa nije rekao. Poslednji put smo se videli u januaru ove godine na muzičkom festivalu u Bijeljini. Slikali smo se, šalili, dogovarali ručak. Sve je bilo normalno. Zato mi nije jasno šta se u međuvremenu dogodilo - prisetila se Atina.