Slušaj vest

Anastasija ističe da zamera mnogo toga sebi, ali najviše svađe sa Borom, zbog kojih je upadala i u depresije.

- Pa kad vratim vreme bilo je tu svakakvih dešavanja, meni su se stvarno loše stvari tamo dešavale. Ja sam imala baš mnogo sukoba. Kad se setim učešća, meni muka bude, majke mi. Meni nije dobro. Meni se želudac preokrene, jer ja upala u depresiju i zadnja tri, četiri meseca nisam bukvalno ni išla u emisije. Samo sam spavala i jedva sam čekala kad ću izaći. Mnogo sam se bila ugojila. Ja sam bila toliko otečena u licu, toliko sam bila debela da nisam mogla svoju garderobu da obučem. Katastrofa, nerado se sećam svog učešća - rekla je ona, otkrivši šta bi promenila:

- Ne bih se toliko stresirala oko nekih situacija. Ne bih dozvolila da me to pokoleba. Baš sam se bacala u bedak posle tih nekih svađa. Onda bila sam presamokritična. To kad sam se ugojila, toliko sam se iskompleksirala, nije to da sam ja sada kao preterano jela. To je od poremećenog bioritma, nisam imala par meseci ni menstruaciju od tog hormonskog disbalansa, što je sasvim normalno. Kad vratim vreme, ne bih ni ušla.

1/4 Vidi galeriju Anastasija Brčić ponovo kažnjena u Eliti Foto: Pink Printscreen

Kako je istakla, veza sa Borom je na početku bila idealna, ali vremenom se sve promenilo.

- Do trenutka dok nisam ušla sa njim u vezu, meni je bilo lagano. Ja nisam imala neki stres, lagano su mi prolazili dani. Ja sam se malo družila, zezala, kad sam ušla s njim u vezu, bilo je to lepo prva dva, tri meseca, e onda su krenuli ti sukobi, tad sam ja počela da upadam u lošu vibru. Od Nove godine smo počeli da se svađamo, ja sam bila tamo bukvalno kao na iglama, baš zbog tih naših sukoba. Iz mene je izvirala ta loša energija - rekla je ona i otkrila čime ju je osvojio:

- Bora je na početku bio prezanimljiv, harizmatičan. Mi smo bili prvo prijatelji, on je mene od druge nedelje muvao otkako smo ušli u rijaliti, ali ja sam bilau fazonu da mi se ne sviđa. I nekako vremenom kako smo sedružili i bolje upoznavali, ja sam skontala da se on meni vremenom počeo sviđati. I tako je sve to lagano krenulo. I ja sam skontala da on meni sve više i više prija. Od druge nedelje rijalitija smo bili nerazdvojni.

Ono što joj smeta kod njega jeste kako kaže "prgava narav" i svađe koje su imali.

- Ne sviđa mi se to što ima tu tako prgavu narav, preteruje u nekim situacijama. Ne sviđa mi se to što kada uđe u sukob sa ljudima, stvarno pokušava na nagori mogući način da unizi osobu. Te njegove svađe to je tako bilo bespotrebno. Toliko je to bilo morbidno, toliko je preterivao. Taj njegov način kako on pokušava da nekoga povredi, meni je bilo katastrofalno - rekla je ona, pa otkrila da li će ga tužiti zbog sukoba koji su imali:

- Kad je bilo ono pljuvanje i udarci, Ognjen, moj prijatelj je sve snimao i napisao tužbe kod advokata. Potreban je moj potpis da sve to krene u protokol. Ali iskreno, meni se ne da baktati po sudovima. Meni se ne da tu dve, tri godine suditi radi tih gluposti. Nisam ni ja bila cvećka. Na početku ga nisam vređala, ali kad više pukla, onda sam i ja njega počela da vređam i ponašam se nenormalno. Nisam ni ja cvećka, imao i on materijala da mene tuži, neću da se bakćem s tim. Ne pada mi na pamet da napolju još živim rijaliti, da se sudim sa ljudima.

Iako su želeli da daju šansu njihovoj vezi, ipak do toga neće doći. Anastasija je pokupila svoje stvari od Bore i otišla kući.

- Mi smo imali neki dogovor između nas dvoje, ali jednostavno, razočarao me, dopisivao, pisao je nekoj devojci. Odgovorio je nekoj devojci na stori. Ja sam tu pukla zato što smo bukvalno par sati pre imali dogovor za takve stvari. Polila sam ga, nije mi to trebalo. Baš sam bila razočarana i ljuta, da je to bilo negde u stanu, mnogo bi to gore bilo nego u emisiji. Sa Borom više nema nikakvih planova, otišla sam kod njega i pokupila sam sve stvari i idem kući i 100 odsto se nećemo više čuti.

Moja porodica je zgrožena

Anastasija ne krije da njena porodica nije zadovoljna ponašanjem koje je pokazala u "Eliti", kao ni vezom sa Borom Santanom.

- Svi su zgroženi, više su zgroženi mojim ponašanjem nego njegovim. Taj čovjek šta može da probudi u meni. Nekad se zapitam: “Bože, dal’ sam ja normalna? Šta mi se desilo? Kako sam se ja ovako promenila? Šta mi je?” Ne znam. Zgroženi su celom situacijom. Ne sviđa im se moje ponašanje, ni naša veza. Kažu da je katastrofalna, ali bili su u fazonu: “Ko smo mi da ti branimo i govorimo šta ćeš ti raditi s 22 godine. Imaš svoj mozak, ono dijete razmišljaj svojom glavom. Imaš svoju kuću" - priča Anastasija, otkrivši da su se tokom jedne svađe ona i Bora blokirali, te da je on pisao njenoj sestri:

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

- Kad smo se svađali Bora i ja, pa on mene blokira, pa piše mojoj sestri neke poruke, a moja sestra ima 19 godina. Ona mi kaže: “Daj molim te, Ana, reci mu da mi ne piše. Ne zanima me.” On je pisao mojoj sestri da sam ja ishalucinirala, kako ja nisam normalna. Tako uglavnom pokušava nju da ubijedi kako ja nisam normalna, kako sam ja te scene ishalucinirala. Ljubomorna sam, ali sa razlogom. Ja u prethodnim vezama nikada nisam nešto ispoljavala ljubomoru zato što mi nisu muškarci davali povoda za to. Otkako smo izašli, njegovo ponašanje mi je katastrofa, njegovi izlasci sa prijateljicama, onda ide na rođendan kod bivše devojke. Ja tako ne funkcionišem sa svojim momcima i meni to nije normalno. Ja to ne želim da trpim iskreno.

Bivša zadrugarka je dala svoj sud i o Staniji Dobrojević, Aneli Ahmić, ali i Aniti Stanojlović, koje su zauzele prvo, drugo i treće mesto u "Eliti 9".

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

- Očekivali su svi da će Stanija biti prvo mesto, ja sam bila za Aneli. Meni je baš bilo žao i njena situacija je nekako mnogo gora. Mnogo je ona propatila. Tri godine je provela tamo, bila je udaljena od deteta i šta joj je Asmin radio, zaslužila je to prvo mesto. Ali gledaoci su odlučili da to ipak bude Stanija, mada po mom mišljenju, to nije fer jer je ona došla na pola rijalitija, a Aneli se celo vreme borila. Naravno čestitam Staniji, ali Aneli je više zaslužila to prvo mesto. Što se tiče Anite, ona ima tu svoju podršku, fanove. Meni je Anita bila okej ove sezone. Imala je te turbulencije na početku sa Lukom u vezi, ali oni su posle stvarno imali nekako miran i skladan odnos. Iako ne podržavam te trudnoće u rijalitiju, i normalan čovek tamo teško funkcioniše, a ne trudna žena, ali mislim to se desilo spontano. Ja sam bila uvek za njihovu vezu. Podržavala sam njihovu ljubav, tako da okej mi je sve to.

Brčićeva sumnja da će veza Maje Marinković i Asmina Duržića opstati na duže staze.

1/7 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Printscreen

- Ma ne, pući će to, pući će to. To je baš toksično. Oni me mnogo podsećaju na mene i Boru tako s tim svađama i to. Ne može čovek živeti s takvom tenzijom. Bukvalno napolju je možda čak i gore, možda će izdržati još mesec, dva, ali to će da pukne vrlo brzo.

O ulasku u "Elitu 10" ne razmišlja

- Ne, iskreno, moram onako da se pozabavim sa sobom, ne bih se usudila. Nemam hrabrosti, pogotovo ta kilaža. Mene je to toliko ubilo. Ja znam da bih se opet tamo ugojila jer i ta ishrana meni ne odgovara. Nadam se da ću naći nekog normalnog dečka više napokon. Mislim da je za sada najbolje da ostanem sama par meseci da se iskuliram, pa će dečko doći.