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Rijaliti zvezda Anđela Đuričić, jedna od potvrđenih učesnika "Elite 10", u septembru treba da se useli na imanje u Šimanovcima.

Do tada ona koristi svaki slobodan trenutak da bude sa njenim dragim ljudima. Iako se tek vratila sa Maldiva, gde je uživala sa svojim dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom, već je otišla u Crnu Goru i to zbog jako lepog i važnog povoda.

Anđelina sestričina danas puni dve godine, a Đuričićeva je tim povodom bila uz svoju porodicu i zajedno sa njima slavila ovaj važan dan.

Takođe, drugoplasirana učesnica "Elite 8" na svom Instagram proflu podelila je slike sa sestrinom ćerkom i uz to napisala emotivnu poruku.

Foto: Prinstcreen

- Da Bog da te sreća prati gde god pošla! Kopija tetkina najlepša! Prošle su već dve godine i sa sigurnošću mogu da kažem da se rodila tvrdoglavija i karakternija ženska osoba u našoj porodici od mene! Niki, tebi što si izdržala ovaj minut slikanja da ne napraviš neki haos, jer zašto bismo u miru proslavili rođendan?! - napisala je Anđela Đuričić u objavi.

Filip Car i Anđela Đuričić potpisali ugovore

Podsetimo, ugovor za Elitu 10 potpisali su Anđela Đuričić i Filip Car koji se potom oglasio za medije.

- Iznenadio me samim pozivom, nisam očekivao ni da će me zvati Željko Mitrović. Negde sam mislio da je kraj moje rijaliti karijere, ali evo, ovo je jubilarna sezona kojom ću se penzionisati - kroz smeh je rekao Car i dodao da i dalje nije spreman na sve što ga u Beloj kući čeka.

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

- Za rijaliti ne možeš biti spreman nikada, to je kao da se spremaš za život. Nikada ne znaš šta će se desiti, ko će ući. Dosta očekujem od ove sezone jer mi je rekao i Željko Mitrović da će biti dosta novina, tako da će biti uzbudljivo, sigurno će biti ludilo.