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Bivša zadrugarka Kristina Spalević prijavila je Kristijana Golubovića za nasilje, a jeziv snimak koji je objavila na kojem on maltretira njihovog psa digao je čitavu javnost na noge. Ona se sada dotakla teškog perioda nakon porođaja kada se jeziv događaj dogodio.

Kako Kristina objašnjava, ona se tek porodila kada je Kristijan krvnički pretukao njihovog psa nakon čega je ljubimac uginuo.

- U momentu u kom sam izgubila psa, izgubila sam i mleko odmah za njim. Ja sam u tom momentu veću i jaču vezu imala sa psom nego sa detetom. Nije svaka majka da se sa detetom poveže čim se porodi. Treba vremena i sad mogu da me osuđuju neke žene. Osećaš se beznadežno - pričala je ona u podkastu "Bunker" kroz suze i dodala:

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

-Kad je trebalo da mi bude najlepši period u životu, meni je uzeto nešto što sam najviše volela. Moj pas je živeo dva dana nakon toga. Onog momenta kad je otišao kod veterinara, Kristijan je u svoj toj manipulaciji, prvi optužio veterinara. Pa je sutradan ostavio mene i dete, i otišao u manastir.

Zatražila pomoć od stručnih lica

Svoje pratioce ali i javnost redovno obaveštava o svemu što joj se dešava, pa je podelila sa javnošću i da je bila kod psihoteraputa.

Kako kaže, terapeut joj je dosta pomogao da se snađe u ovoj teškoj situaciji.

- Onlajn seansa za preporuku. Toliko puta me je podigao. Razgovor sa njim me je podigao. Bolje da ne znate kakva sam započela razgovor, a kako sam ga završila. Završila sam sa voljom da izađem napolje - jedva je izustila Kristina.

Odustala od štrajka glađu

Podsetimo, Kristina je želela da štrajkuje glađu nakon što je Kristijan objavio njihove intimne snimke, a kasnije se oglasila i otkrila zbog čega je odustala od te namere.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

- Želim da obavestim javnost da sam, nakon razgovora sa svojim pravnim timom i detaljnog razmatranja svih okolnosti, donela odluku da odustanem od protesta glađu ispred Narodne skupštine - napisala je Kristina i dodala:

- Ova odluka nije doneta zato što sam odustala od borbe za pravdu. Naprotiv. Doneta je isključivo zbog pravnog saveta da bi ovakav potez mogao biti iskorišćen protiv mene u postupcima koji se odnose na Centar za socijalni rad. U ovom trenutku ja sam jedini staratelj svoje dece i moja najveća odgovornost jeste da zaštitim njihovu sigurnost i svoju mogućnost da nastavim da se brinem o njima. Neću dozvoliti da bilo ko iskoristi moju borbu i očaj kao argument portiv mene ili moje dece. U međuvremenu sam dodatno ojačala svoj pravni tim, kojem želim da uputim posebnu zahvalnost.