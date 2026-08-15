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Nikola Keljanović, široj javnosti poznat kao “Ćaletov sin”, na društvenim mrežama pokazuje kako izgleda njegov život. On je sada podelio fotografiju iz skupocenog automobila i pokrenuo lavinu komentara.

Nikola je uslikao ruku na volanu, a dok mu se oko zgloba nalazi zlatni rolex od 26.000 evra, automobil koji vozi procenjen je na oko 220.000 evra.

Foto: Screenshot

Svi se pitaju kako uspeva da finansira takav život s obzirom na to da je nedavno rekao kako sam sebe izdržava i više nema očevu pomoć.

- Od mog oca više ne zavisim. Zarađujem sam, od tog mog sajta se fino unovčim, već od 18 godina. Čujem se sa roditeljima, nisam loš sa njima, ali mi zameraju način života, medijsko eksponiranje, majka je često govorila kako nisam njen sin zbog toga. Deo mene ne podržavaju i to je to – rekao je tada prenosi Blic.

"Ne bih išao u školu"

U javnost je dospela i informacija da je Keljanović pao treću godinu srednje škole, što je i sam potvrdio.

– Tad sam i zarađivao, vozio sam BMW 5. Bila je neka baba iz engleskog, baš me nije podnosila. Dva stručna predmeta nikako nisam mogao da savladam i pao sam. Treću sam ponovo upisao i osećao se kao debil kad sam došao u klupu sa mlađom generacijom. Kasnije sam četvrtu vanredno završio. Iskren da budem, kajem se što sam ikad knjigu u ruke uzeo. Da sam znao da ću ovako da zarađujem, ne bih ni išao u školu. Ništa mi ne treba škola, srednja pogotovo – poručio je bez zadrške.

1/9 Vidi galeriju Ćaletov sin Foto: Pritnscreen/Instagram

Pravo poreklo novca

Mada njegov otac ima građevinsku firmu u Nemačkoj, Keljanovićevo bogatstvo se u velikoj meri vezuje i za tipsterski sajt "nerad tips". Reč je o poslu iz kladioničarske branše gde se na bazi analitike i statističkih proračuna prave stručna predviđanja za utakmice, a on tvrdi da poseduje "najjaču kladioničarsku organizaciju na ovim prostorima". On je takođe ubeđen u apsolutnu moć novca i njen uticaj na međuljudske odnose.

- Ja ako imam pare, mene će svako da poštuje. Šta mene briga da li mi je neko pravi ili lažni prijatelj. To se sad tako gleda".

Roditelji ne podržavaju njegov stil života

Nikola sam ističe da su mu roditelji iz potpuno drugačijeg sveta i da uprkos njihovim savetima on nastavlja po svom. Iako poseduje građevinsku firmu u Nemačkoj, njegov otac se ne ponosi postupcima svog sina, a situacija sa majkom je još drastičnija.

- Roditelji su protiv ovoga totalno, mene loši komentari ne dotiču, ali oni su se potresli... Neka oni uče, završe fakultet i nek se snađu, ja sam se snašao na drugoj strani. Kad bi bili svi fakultetski obrazovani, ko bi nama radio sve ove ostale poslove".

Dodao je i iskren, ali šokantan detalj o odnosu sa porodicom:

- Otac mi ima građevinsku firmu u Nemačkoj, a majka radi nešto nebitno. Majka, kad god je neko pita jesam li njen sin, ona kaže da nisam, a do tatinih kolega u Nemačkoj to još nije ni došlo".

1/5 Vidi galeriju Nikola Keljanović Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink

Bio sa pola estrade

Kako je "Ćaletov sin" jednom prilikom izjavio da je bio sa više od pola estrade, mediji su ga pitali da otkrije bar jedno ime poznatih devojaka.