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Pevačica Marina Visković odvela je drugarice na Mikonos i na to potrošila 20.000 evra. Pevačica ne krije da su joj putovanja jedna od najvećih strasti i da za hedonizam ne žali da odvoji i poslednji dinar, pa tako ne čudi što je sa dve drugarice otišla na jedno od najluksuznijih grčkih ostrva.

- Marina je oduvek bila hedonista, ali i veliki džek. Ne želi da uživa samo ona, već i ljudi oko nje. Zbog toga je iznenadila dve bliske drugarice putovanjem na Mikonos. Rezervisala je karte i najluksuzniji hotel, a njima je samo javila da se spakuju jer kreću na putovanje koje će se pretvoriti u ludu žensku žurku - započeo je priču izvor blizak Viskovićevoj i dodao da su njene prijateljice ostale bez daha zbog iznenađenja koje im je priredila.

Uživaju u luksuzu

- Znale su da je Marina galantna, ali nisu mogle ni da pretpostave da će ih odvesti na najluksuznije grčko ostrvo. Kada su stigle na Mikonos, nisu mogle da dođu sebi. U hotelu ih je sačekao pravi luksuz, najbolja hrana, ekskluzivna pića, ali i relaks i kozmetički tretmani u kojima svakodnevno uživaju. Najlepše plaže nalaze se na samo nekoliko koraka od hotela, pa tako devojke svakodnevno uživaju u prelepim barovima i skupim koktelima.

Sagovornik kaže da je Marinin izabranik ostao u Dubaiju zbog obaveza, ali da mu nimalo nije smetalo kada mu je draga rekla da će se bez njega provoditi sa drugaricama.

1/7 Vidi galeriju Marina Visković Foto: Ivica Račić

- Dečko ima potpuno poverenje u nju i nije mu palo na pamet da joj zabrani da putuje jer on ne može da krene. Svestan je da joj je potrebno da se odmori, da se osami sa prijateljicama i uživa u ženskim trenucima. Dao joj je odrešene ruke i siguran je da nema razloga da brine - ispričao je izvor i dodao da je Marina za uživanje u Grčkoj izdvojila pozamašnu sumu:

- S drugaricama će letovati sedam dana, a s obzirom na to da je Mikonos najskuplje grčko ostrvo, izdvojila je cifru od koje se mnogima vrti u glavi. Smeštaj u hotelu, žurke, kokteli, ali i svakodnevni šoping koštaće je 20.000 evra, ali ona nimalo ne žali. Obožava svoje prijateljice i zna da bi i one isto uradile za nju.

Osim što uživa u čarima leta, pevačica je boravak u Grčkoj iskoristila i za novi poslovni projekat.

- Marina je postala zaštitno lice brenda kupaćih kostima koje je kreirala njena drugarica. Tako je boravak na Mikonosu osim za uživanje iskoristila i da napravi set novih fotografija za promotivnu kampanju. Uporedo s tim svakodnevno trenira, puni baterije za nastupe, a nakon što završi sve poslovne obaveze, otići će u Dubai da poseti dečka. Svakodnevno se čuju, ali su se uželeli jedno drugog i sigurno je da će, kada se vide, biti maksimalno posvećeni jedno drugom i uživati u svojoj ljubavi.