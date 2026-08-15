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Goran Gluhaković kao pevač OK benda, zajedno sa svojom ekipom harao je širom Balkana ali i Evrope.

Bili su među prvim popularnim muškim bendovima tokom dvehiljaditih, a žene su za njim sekle vene.

Vrtoglava popularnost

Sve je počelo od njihovog hita „Ferari crveni“, a onda su postali nezaustavljivi.

Radili su punom parom, ređali su hit za hitom, ali su iza sebe ostavili i onaj najveći po kojem su i dan danas prepoznatljivi.

„Oko mene lete svi“ je pesma koja je od samog starta pokupila titulu najslušanije, a vremenom je samo postajala sve veći i veći hit na konto kojeg ovaj bend i dan danas ima svirke.

Foto: Damir Dervišagić

Osim pesme „Oko mene lete svi“, tu je i pesma „U međuvremenu“ koja je takođe rame uz rame njihovim prvim pomenutim hitom. Bend je imao sreće da su ih upravo ovi hitovi doveli i do prvog velikog koncerta na Tašmajdanu.

Svirke

Goran je pre nekoliko godina promenio članove benda, i dalje uspešno živi od svirki.

1/5 Vidi galeriju Goran Gluhaković Foto: Damir Dervišagić

- Mi imamo dosta nastupa iako se toliko ne eksponiramo na Fejsbuku i Instagramu. Ne reklamiramo tezge, a uvek je puno u klubovima. Kao klinac sam počeo da se bavim muzikom, svirajući po zemunskim podrumima. Imao sam nos za to da okupim dobre muzičare oko sebe. Svi smo zajedno uvek dobro funkcionisali. OK bend jeste zapravo moja solo karijera. Album sam počeo da radim sam, ali nisam sebe video kao individualca, kao pevača. Kad smo mi kretali, nije bilo mnogo bendova. Sad ne možete da stignete da ih nabrojite - rekao je za domaće medije Goran, koji je za vreme korona virusa zbog nedostatki svikri postao i taksista.

Goran je već godinama u srećnom braku i ima ćerke bliznakinje.

kurir/blic