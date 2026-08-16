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Nikola Peković i Violeta Peković zvanično su se razveli nakon deset godina braka. Brakorazvodna parnica, prema saznanjima Kurira, okončana je u junu, a bivši supružnici su se, sporazumno razveli bez javnih sukoba i teških reči.



Nikola Peković, nekadašnji NBA as i čovek kog je javnost godinama znala pod nadimkom Pekmen, 2016. godine oženio se doktorkom Violetu Peković. Njihova ljubavna priča počela je godinu dana ranije u Pljevljima, a završila se tek ovog leta, posle godina razdvajanja, medijskih napisa, optužbi, policijske prijave i nove ljubavi koja je, kako su tvrdili izvori, promenila njegov život iz korena.

1/5 Vidi galeriju Violeta Peković Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva, Carlos Gonzalez / Zuma Press / Profimedia, Privatna Arhiva, Kurir, Nenad Kostic

Od gala svadbe od lepog života

Nikola i Violeta upoznali su se 2015. godine, a već 18. juna 2016. izgovorili su sudbonosno „da“ na velikoj svadbi u Bečićima. Za razliku od svega što će kasnije uslediti, tada ništa nije nagoveštavalo da će njihov brak jednog dana postati jedna od najintrigantnijih priča o privatnom životu bivšeg sportiste.

Na svadbi je bilo oko 400 gostiju, a mladencima su pevali poznati pevači. Violeta je ubrzo uzela suprugovo prezime i činilo se da je Peković pronašao mir posle burnog sportskog života.

Njihova porodica uskoro je postala bogatija za sina Fedora. Rođenje deteta pratili su i tekstovi o skupim poklonima koje je Peković navodno pripremio supruzi, uključujući roleks i luksuzni stan. Sin je kasnije kršten na Cetinju, uoči prvog rođendana.

1/3 Vidi galeriju Ovako je bilo na prvom venčanju Nikole Pekovića Foto: Printscreen, Kurir, Damir Dervišagić

Violeta je kasnije, kada je brak već bio pred krajem, za Kurir rekla da je Nikola u početku bio dobar suprug i još bolji otac. Prema njenim rečima, problemi su počeli tek krajem 2023. i početkom 2024. godine.

Kraj ljubavi

U leto 2024. sve je odjednom postalo mnogo ozbiljnije.

Kurir je tada objavio da je Peković napustio Violetu i započeo zajednički život sa novom partnerkom u okolini Beograda. Prema navodima izvora, ona je imala porodično imanje, a Peković je sve više vremena provodio sa njom.

Ubrzo se pojavila i informacija da upravo zbog nove ljubavi želi da se razvede. Peković se nije javno upuštao u objašnjavanja svog privatnog života, dok je Violeta u početku uglavnom ćutala. Međutim, kako su se priče množile, njihov brak više nije mogao da ostane samo njihova privatna stvar.

Početkom 2025. Peković je podneo zahtev za razvod i počeo već planira ženidbu sa novom partnerkom, sa kojom je tada već živeo.

Optužbe, prepiske i ljubavnica

Violeta je kasnije javno iznela svoju verziju događaja i tvrdila da su tokom braka kružile montirane fotografije i poruke kojima je trebalo da bude predstavljeno da ona vara supruga.

Ona je tvrdila da je sumnjala da je u plasiranje tih sadržaja umešana žena sa kojom je Peković kasnije započeo zajednički život. Rekla je i da su objave prestale nakon što je Nikola otišao iz kuće i započeo vanbračnu zajednicu sa tom ženom.

To su, međutim, Violetine tvrdnje i nisu isto što i pravosnažno utvrđene činjenice. Peković se na te optužbe nije javno oglasio na način koji bi razrešio sve sporne detalje.

Violeta je čak tvrdila da je u suprugovom telefonu videla muško ime, dok su poruke bile napisane u ženskom rodu. Upravo tada, prema njenim rečima, počela je ozbiljnije da sumnja da postoji druga žena.

1/5 Vidi galeriju Nikola Peković ponovo u braku Foto: Saša Pavlić Koki, Shutterstock, Printscreen, Nenad Kostić, Ana Paunković, Privatna arhiva, Shutterstock/Nenad Cavoski

Borba oko imovine

I dok je Peković gradio novi život, razvod sa Violetom nije išao brzo. Jedan od problema bila je imovina stečena tokom braka. Posebno se u medijima govorilo o nekretninama i kompleksu na Zlatiboru.

U januaru 2026. objavio je da je Violeta prijavila Pekovića policiji nakon što je, prema njenim navodima, došla na Zlatibor i zatekla promenjenu bravu na zajedničkom stanu. Njene stvari su, kako je navedeno, bile iznete iz stana. Violeta je podnela krivičnu prijavu.

1/7 Vidi galeriju Nikola Peković, Zlatibor Foto: printscreen/balkansquare.com

Istovremeno, Violeta je prijavila i novu partnerku za proganjanje i uznemiravanje. Kako je tada rekla, poslednje tri godine prolazila je kroz situacije koje su je naterale da progovori, ali je istovremeno priznala da joj je teško da prihvati kraj braka koji je nekada izgledao potpuno drugačije.

Novi život pre razvoda

Dok se prvi brak još formalno nije završio, Peković je već počeo da gradi novi život. U februaru 2026. tajno se venčao sa novom izabranicom u crkvi. Paradoks je bio u tome što njegov građanski brak sa Violetom tada još nije bio okončan. Kako smo tada pisali, ceremonija je bila mala i održana u krugu najbližih.

Za čoveka koji je deset godina ranije imao glamuroznu svadbu pred stotinama ljudi, novi početak bio je potpuno drugačiji: bez medija, glamura, i velikog slavlja.

Peković je novoj supruzi kupio luksuzni stan u Beogradu, ali i da je zbog medijske pažnje i problema sa bivšom suprugom menjao planove oko stanovanja. Bivšem NBA asu se trudi da porodica njegove nove partnerke sačuva privatnost i skloni od očiju javnosti.

Peković je čak i letovanje isplanirao do detalja, kako bi bez pompe i uznemiravanja proveo odmor, pa je pronašao potpuno izolovanu kuću uz more.

1/5 Vidi galeriju Nikola Peković na mukama Foto: Ana Paunković, printscreen/balkansquare.com, Kurir, Nenad Kostić, Saša Pavlić Koki

Tajna svadba i medeni mesec

Krajem jula 2026. Peković je sa novom suprugom organizovao intimno slavlje u Meljaku, gde, kako smo pisali, već dve godine žive. Nije bilo velike proslave kakvu je imao sa Violetom. Ovoga puta okupili su se porodica i najbliži prijatelji. Par je pre bio u Turskoj, a taj odmor ujedno je bio i njihov medeni mesec.

I tu se priča zatvara gotovo filmski. Dok je Peković već slavio novi brak, njegov prvi brak još je čekao svoj pravni kraj.

Sve Peknenove ljubavi

Peković je i pre braka sa Violetom imao ljubavni život koji je privlačio pažnju javnosti.

Jedna od poznatijih bila je njegova veza sa crnogorskom manekenkom Sanjom Brnović. Njih dvoje su bili veoma bliski, čak su bili i vereni, a u jednom trenutku pričalo se i o njihovom venčanju. Do braka ipak nije došlo. Sanja je kasnije govorila da je njihova veza pukla nakon perioda zasićenja i različitih želja.