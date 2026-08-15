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U vatrenoj stihi koja je zahvatila Omiš izgorelo gotovo hiljadu hektara zemljišta, kao i nekoliko kuća i automobila. U požaru je povređeno trideset osoba koje su zbrinute, dok se sedmoro njih bori za život. Snimci sa požarišta šire se društvenim mrežama, korisnici nude pomoć evakuisanima.

Među snimcima koji su se pojavili na Tiktoku oglasila se i hrvatska influenserka Veronika Barišić, koja je pratiocima želela da pojasni situaciju u svom rodnom gradu Omišu, gde i inače živi. Objavila je snimke u kojima je ispričala kako je evakuisana sa detetom i kako je vatra tokom noći gutala sve pred sobom. Njena kuća nalazila se tik uz požar.

Kako je ispirčala, sa sinom se vratila iz luna-parka, a kada je čula vatrogasce i policiju, pomislila je da se dogodila saobraćajna nesreća. Kasnije je na Fejsbuku videla da gori u Lokvi Rogoznici, ali je u tom trenutku požar bio mali, nakon čega je zaspala.

Posle dva sata požar je eskalirao i proširio se na više od deset kilometara, od Lokve Rogoznice do centra Omiša.

- Tu je bilo toliko posla. Nije bilo prave evakuacije, da je dolazila policija... ti nisi mogao. Falilo je ljudi. To je gorelo nebo i zemlja, znači od vrha omiške planine do mora - ispričala je u jednom od snimaka.

Rekla je i da je njen suprug pokušao da dođe do njih, ali nije mogao da prođe jer je sa svih strana gorelo.

- Ništa nisam stigla da spakujem. Gorelo je odmah pored kuće. Samo sam uzela sina i beži, beži... svi smo bežali, bila je ogromna kolona, vozilo se u dve trake - rekla je influenserka.

Dodala je da su evakuisani u Duće i da još ne znaju šta se dogodilo sa njihovom kućom jer se „Omišu ne može približiti“.