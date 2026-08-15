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Pevačica Mala Cana bila je veoma besna jer je pomen Andriji Bajiću počeo bez nje, a kako tvrdi pevačeve ćerke nisu je pozvale ni na daću.

Četrdesetodnevni pomen pevaču Andriji Bajiću održan je danas 15. avgusta na Novom groblju u prisustvu porodice i najbližih prijatelja.

Pevačeva udovica Mala Cana stigla je kada je sveštenik uveliko služio opelo, a kako je itakla u izjavi nakon što je pomen završen, Bajićeve ćerke namerno je nisu sačekale.

- Niko mi se ne javlja, ni njegove ćerke ni unuci. Nemamo kontakt nikakav, ni deca njegovog brata Tomislava. Bili smo u kontaktu, ja sam to sve održavala. Terala sam ga i da idemo u Jabučje da ih obiđe. Moja porodica je njega prihvatila cela, eto tu mi je majka... Svuda je bio dočekan, ne zato što je on bio Andrija Bajić već zato što je bio moj suprug - rekla je Mala Cana.

1/9 Vidi galeriju Andrija Bajić pomen 40 dana Foto: Kurir

Prema njenim rečima, na ulazu u groblje jedna žena joj je izjavila saučešće nakon čega joj je pozlilo.

- Došla sam na vreme, zašto me nisu sačekali stvarno ne znam. Mislim znam, zna i moj Andrija. Kad je moj Andrija bio na VMA tražio je da mu kupim telefon i karticu za koju neće znati ni njegova deca. Živeli smo skromno, on od svoje penzije, ja od mog minimalca... Sve je zbog kuće u Beogradu. Sve im je ostavio i našu sigurnost. Spajala sam sve te stvari, gledala sam da praznike provodimo zajedno. Bila sam svesna koliko je patio... Neću da ćutim, jer ovo nije kraj, Bog mi je svedok - rekla je neutešna udovica.

1/7 Vidi galeriju Andrija Bajić pomen 40 dana Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Udovica legendarnog pevača poručila je da će objaviti snimke na kojima Andrija Bajić priča o svom moždanom udaru, a koji će otkriti istinu o njegovim ćerkama.

Bila je veoma uznemirana jer nije bila uključena u organizaciju pomena, niti su joj ćerke pokojnog supruga javile detalje.