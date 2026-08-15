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Bivši učesnik "Elite 8" Andrej Savković (19) privukao je pažnju javnosti kada se nakon učešća u rijalitiju oženio 20 godina starijom partnerkom Vanjom, u junu prošle godine. Samo osam dana nakon sklapanja braka bili su pre razvodom, ali su se ipak pomirlli.

Turbulentno

Dva meseca kasnije objavili su su da je Vanja u drugom stanju i da čekaju devojčicu. Ipak, šest meseci nakon venčanja shvatili su da ne funkcionišu kao par i rastali su se.

Foto: Printscreen

Budući da je profesionalni bokser, posvetio se tom sportu i pohvalio da je potpisao nove ugovore.

Osim toga, pokazao je pratiocima na Instagramu i kako čuva ćerkicu, što je mnoge raznežilo i oduševilo.

"Ona već traži novog tatu za dete"

Andrej Savković krajem prošle godine dao je intervju i otkrio kroz šta prolazi.

- Živim u Nemačkoj gde i radim, tako da živim na relaciji Minhen, Derventa i Beograd. Dosta sam se smirio tako da mi se ništa zanimljivo ne dešava. Čekam devojčicu, a moram da otkrijem što se tiče supruge, razvod je u toku. Trenutno nismo ni u kakvom odnosu i to nije nešto što ja želim, već to ona želi. Ona je već krenula da traži novog tatu za dete pošto sam video da se muva sa Luletom Bahanilijom, inače on je i moj prijatelj. Vidimo svi da ona prati samo njega na Instagramu, a kasnije sam dobio poruke kako se muvaju. Ne znam čime sam sve ovo zaslužio i želim da kroz određen period steknemo normalan odnos jer čekamo zajedno dete i moje dete je meni najbitnije na svetu, a oni me ne zanimaju - pričao je Andrej i otkrio kako je izgledao njihov brak:

1/6 Vidi galeriju Andrej Savković Foto: Printscreen

"Prešlo je u toksičnost"

- Mi smo imali super odnos i naš brak je bio odličan, ali dešavale su se neke stvari i sa moje i sa njene strane je bilo previše ljubomore i to je prešlo u toksičnost. Odlučio sam da se razvedem, jer smo počeli previše da se svađamo i ne mogu to da podnesem. Nije razlog njena trudnoća, već su svađe bile i pre, a ne želim da dete kasnije sluša kako se mama i tata svađaju. Nije došlo ni do kakve prevare, kako se komentariše.

"Pretnje"

Savković ističe da će sve ići preko suda.

- Brinem se kako će sve biti, jer najbtinije je da se oko svega lepo dogovorimo bilo to sudski ili van suda. Bitno mi je samo da dobijem priliku, jer nisam uradio ništa loše. Pokušaće da mi oduzme dete, jer mi je pretila i porukama, kako će da mi zabrani prilazak njoj i detetu i kako će da se bori za potpuno starateljstvo. Videćemo kako će biti dalje, ali boriću se da imamo jednak pristup deteta - rekao je on.

Kurir/Blic