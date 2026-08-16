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Seka Aleksić i Tea Tairović definitivno su prekinule saradnju i prijateljstvo, o čemu je Kurir prvi pisao ove nedelje. Razlozi za ovakav potez nisu bili poznati, osim što se "crno na belo" moglo videti da se koleginice ne prate na Instagramu, a korisnici društvenih mreža su tvrdili i da je Aleksićeva blokirala Tairovićevu.

Inače, Seka Aleksić je i tokom poslovne saradnje javno kritikovala Teu Tairović, a razlog je bio njeno kašnjenje na poslovni sastanak.

Nervirala je

Foto: ATAIMAGES

- Tea ima ozbiljnih problema sa kašnjenjem. Ona jako kasni i to je jedino što mi se kod nje ne dopada jer profesionalci ne smeju da kasne. Ne mogu to sebi da dozvole i to je veliki luksuz. Prije neki dan smo imali sastanak i ona je baš dugo kasnila - 45 minuta. Zaključao je dečko u stanu i odneo je ključ, zaboravio je da ostavi drugi. Ona nije mogla da izađe. Ja sam sad htela da izbacim četiri pesme, ali smo imali problem jer nismo imali četvrtu pesmu. Tea je kasnila, ona je kriva. Kad odete na nastup kod Tee, kažite joj da se malo ubrza. Ali će verovatno u nekom trenutku da poradi na tome ovih dana. Tea i ja smo već par meseci non-stop na vezi i pričamo. Ona je kasnila sa tom četvrtom pesmom i ja sam joj rekla: "Tea, ja imam pripremljene spotove". A ona kaže, baš se iznervirala: "Izvini, a ko još ima snimljene spotove, a nema pesme?" Ja joj kažem - ja - ispričala je Seka svojevremeno za Extra FM.

Podsetimo, pojedini domaći mediji su objavili tekst, pozivajući se na svoje izvore (bliske Aleksićevoj, prim. aut.), da su Seka i Tea prekinule kontakt jer je Tairovićeva tražila da joj se isplati i deo zarade od pregleda na Jutjubu, pored toga što je naplatila pesme u kešu.

Dve verzije

Prema toj verziji priče, Seka je Tei za dve pesme platila 14.000 evra, dok je samo tekst za treću platila 3.000 evra. Međutim, problem je nastao kad je Aleksićeva od Novosađanke zahtevala da se u ugovoru navede cena koju je platila za pesme, te da su iste plaćene.

Foto: ATA images

Naš izvor pak tvrdi drugačije i kaže da je Seka htela da prevari mlađu koleginicu.

- Pravi razlog prekida saradnje i prijateljstva je samo jedan. Seka je na kvarno htela da oduzme Tei autorska prava za te pesme. Seka je u ugovoru stavila da se Tea odriče autorskih prava, na šta niko normalan ne bi pristao. Tim potezom bi Seka mogla da prodaje pesme drugim izvođačima i od toga dodatno zarađuje, što je nedopustivo - rekao nam je izvor.

Ova neprijatna situacija se desila, kako kaže naš sagovornik, kad je projekat već bio gotov.

- Tea je imala poverenja u Seku. Dala joj je pesme, a ugovor je tek kasnije došao na red. Međutim, tad je videla šta piše i nije pristala na to, pa je došlo do prekida odnosa. Naravno, Seka je platila i imala je prava da ih objavi, ali autorska prava na njih nema - zaključio je izvor.

Za neupućene, Tea je napisala tri pesme za Seku - "Umri do zore", "Ti i ja" i "Eminentna dama".

1/7 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Pritnscreen/tiktok, Printscreen

Nakon što je cela ova priča završila u javnosti, za medije su se oglasile i glavne akterke.

Najpre Seka, koja je istakla da priča o vezi sa autorskim pravima nije tačna.

- Isplatila sam joj u kešu 3.000 evra za tekst jedne pesme. Tea je dobila pare na ruke, to jest moj muž je odneo njenom mužu. Ostale dve sam platila na firmu Marka Gluhakovića, za šta postoji i dokaz, a u dogovoru s njom, kako bi mogla da dobije taj novac, jer mi je rečeno da njena firma ima "neki problem". Kada je reč o tome da su navodno bila sporna autorska prava, to je besmislica i to znaju svi koji se iole bave ovim poslom. Autorska prava su neprenosiva i neotuđiva. Zna se šta su autorska prava, to nije ni bio problem, autori su uredno potpisani i to mogu svi i da vide. Problem je nastao kada sam rekla da u ugovor moraju da se stave i stavke o tome koliko pesme koštaju, to jest koliko su plaćene i da su plaćene. Nisam najsrećnija zbog toga što govorim o ovome, ali ću uvek reći istinu onda kad počnu da se poturaju lažne informacije. To je sve - rekla je Seka za Telegraf.

Preko svoje PR službe nešto kasnije se oglasila i Tairovićeva, koja tvrdi da je Seka prepravila ugovor.

1/5 Vidi galeriju Pevačica na pravi način prevazišla problem Foto: Ognjen Gregović, Nikola Žugić

- Problem postoji, on je pre svega ljudske, a onda i pravne prirode. Seka Aleksić je prepravila postojeći ugovor i dopisala stavku da autorska prava zadržava ona. Autorska prava pripadaju autoru, a izvođačka prava pripadaju izvođaču, i to mora tako biti. Ne znam zašto bi iko otimao tuđe. Iako povređena s pravne i ljudske strane, nisam preduzela dalje korake, niti ću to uraditi - navela je Tea u svojoj izjavi.

Nekad je bilo ovako

Podsetimo, u vreme prijateljstva i poslovne saradnje Seka nije štedela hvalospeve na Tairovićkin račun.

- Verujem u Teu i ono što ona radi. Meni se jako dopada njena muzika i ona je jedna od talentovanijih ljudi ovog savremenog muzičkog dela kod nas. Tea piše jako emotivne pesme, ne postoje neke reči koje moraš izgovarati da bi je zapamtila. Treba ti dobra melodija, energična pesma i da napiše neko ko ima srce i dušu, a to je ona. Srećna sam što smo nas dve stupile u kontakt i što smo se upoznale, zato što su to dobre energije, a one moraju da naiđu na uspeh - ispričala je svojevremeno za Kurir Aleksićeva.

Kurir.rs

Seka Aleksić: