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Čuveni košarkaš Nikola Peković se zbog ljubavnice preselio iz Crne Gore u Srbiju, tačnije u okolinu Beograda, gde porodica njegove nove izabranice na najvišem nivou o njemu vodi računa.

Peković se nakon mnogo vremena i konačno razveo.

Ko je Violeta Peković?

Proslavljeni košarkaš i njegova bivša supruga, doktorka radiologije Violeta Peković, upoznali su se 2015. a već u junu sledeće godine venčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru naredne godine, bračni par je dobio sina.

Violeta i Nikola su se sreli 2015. godine u Pljevljima, gde je ona u to vreme živela, a upoznao ih je Pekovićev blizak prijatelj. Osam godina starija od Nikole, doktorka radiolog Violeta i bivši košarkaš su svoju ljubav krunisali 18. juna 2016. godine.

1/10 Vidi galeriju Supružnici se rastali Foto: Nemanja Nikolić

Mlada je uzela prezime Peković i rasplakala se dok se upisivala u knjigu venčanih! Nažalost, dva meseca kasnije, mediji su objavili vest da su Nikola i Violeta izgubili bebu. To je bio bolan trenutak za njih i ostali su u šoku, budući da nisu ni slutili da nešto nije u redu.

Već naredne godine Violeta je donela njihovo prvo dete na svetu, kome su roditelji dali ime Fedor.

- Nikola je naručio sat marke Roleks od 30.000 evra, koji će pokloniti Violeti kada bude izašla iz porodilišta s njihovim sinom. Pored toga, ženu će obradovati i luksuznim stanom u elitnom naselju Podgorice, koji vredi oko 200.000 evra - ispričao je tada izvor blizak bivšem košarkašu.

1/11 Vidi galeriju Nikola Peković sa bivšom suprugom Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Kurir

U martu 2018. godine, Nikola i Violeta su krstili svog sina uoči prvog rođendana. Svog naslednika su krstili u manastiru na Cetinju.

Konačan razvod

Nikola Peković i Violeta Peković zvanično su se razveli nakon deset godina braka. Brakorazvodna parnica, prema saznanjima Kurira, okončana je u junu, a bivši supružnici su se, kako navodi naš izvor, sporazumno razveli bez javnih sukoba i teških reči. O detaljima postupka nisu želeli opširnije da govore, dok pitanje podele imovine, prema našim informacijama, tek treba da bude rešeno.

Vest o razvodu potvrdila je upravo Violeta Peković, doktorka radiologije, koja se s nekadašnjim košarkašem venčala 2015. godine. Ona je kratko rekla da je brak i zvanično okončan, naglašavajući da nema mnogo toga što bi želela da dodaje na tu temu.

1/5 Vidi galeriju Nikola Peković Foto: Saša Pavlić Koki, Nebojša Mandić, Nemanja Nikolić

- Nema tu mnogo šta da se priča. Tačno je da smo se razveli. Zvanično je to bilo u junu. Meni je pripalo starateljstvo. On, srećno oženjen, živi u Meljaku. Želim mu svu sreću i da bude što dalje od Podgorice - rekla je Violeta za Kurir.