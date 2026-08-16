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Domaći mediji već neko vreme navode da Marta i Mile izdaju kuću na Dušanovcu za 10.000 evra mesečno i da od rentiranja odlično zarađuju.

1/15 Vidi galeriju Marta Savić i Mile Kitić Foto: Prinscreen

Ipak, Marta je otkrila pravo stanje stvari.

- Ne, to nije istina. Ne izdajemo kuću. U njoj sada živi naša ćerka Elena - rekla je Marta za Hajp.

Podsetimo, prema toj priči cena od 10.000 evra mesečno za izdavanje kuće na Dušanovcu, bila je i više nego opravdana.

- Vila je u besprekornom stanju, sa luksuznim bazenom, prostranim dnevnim boravkom, moderno opremljenom kuhinjom i svim pogodnostima koje savremeni život zahteva. Godinama su u njoj živeli Mile, Marta i Elena, što prostoru daje posebnu toplinu i porodičnu atmosferu. Nalazi se u mirnoj i bezbednoj ulici, a prelep, redovno održavan vrt pruža savršeno mesto za odmor. S obzirom na lokaciju, komfor i luksuz, cena od 10.000 evra mesečno je u potpunosti opravdana - rekao je izvor blizak poznatom paru, a prenosi Pink.

Foto: Kurir

Inače, privatni Miletov i Martin raj na Avali važi za jedan od najlepših domova poznatih ličnosti, a kuća nudi potpunu intimu jer nemaju komšije. Nekretnina je zaštićena zidinama i visokom ogradom, a na asfaltiranom prilazu ističe se velika crna kapija. U dvorištu se nalazi prostrani bazen, dok je prekoputa imanja smešteno polje kukuruza. Oko bazena pruža se i prelepo uređen travnjak, a Marta je jednom prilikom pokazala pogled koji puca na obronke Avale.

Foto: Paparaco lov Printscreen

Kurir.rs

Marta Savić: