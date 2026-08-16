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Hrvatska muzička scena već godinama privlači pažnju javnosti, a iza bleštavila i spektakla krije se ozbiljna industrija u kojoj se vrte neverovatne sume novca.

Kad se podvuče crta nakon letnje sezone, pojedini izvođači iz susedne države biće bogatiji za stotine hiljada evra. Ipak, važno je napomenuti da brojke koje se pominju u medijima uglavnom predstavljaju bruto honorare, od kojih se potom plaćaju prateći muzičari, tehnička ekipa, produkcija, putovanja, menadžment i drugi troškovi.

Nije ista tarifa

Hrvatski portal 24 sata objavio je cenovnik nekih od najvećih hrvatskih zvezda na letnjim turnejama.

1/5 Vidi galeriju Džiboni Foto: Vedran Metelko, Bogoljub Arsenin, Promo

Prema njihovim tvrdnjama, jedan od najtraženijih izvođača u regionu navodno je Zlatan Stipišić Džiboni. Njegov nastup na trgu s pratećim timom od 14 muzičara i članova ekipe košta 35.000 evra. Kako je tokom jula i avgusta imao oko 20 nastupa, Džiboni će na kraju ove letnje turneje inkasirati neverovatnih 700.000 evra.

Foto: Dragan Petrović

Cena za standardni nastup Tonija Cetinskog kreće se između 12.000 i 20.000 evra, dok za velike događaje i proslave iznos ide od 28.000 do čak 50.000 evra. Posebno je interesantno to što Toni može biti angažovan i kao gost iznenađenja na svadbama, gde peva samo nekoliko numera. Kako hrvatske kolege navode u ovom tekstu, tada Toni naplaćuje 2.000 evra po pesmi (odnosno do 8.000 evra za četiri numere). Procenjuje se da će njegova zarada ove letnje sezone iznositi oko 240.000 evra.

1/10 Vidi galeriju Jelena Rozga danas Foto: pROMO/Ivo Šarić, ATAIMAGES, Marina Lopičić

Jelena Rozga tražena je širom regiona, a njena tarifa strogo zavisi od mesta i tipa nastupa.

Za veliki koncert Jelena uzima oko 12.000 evra, za događaje i proslave 10.000 evra, dok je klupska svirka nešto jeftinija i iznosi oko 7.500 evra. Na kraju leta, kad se sve sabere, Rozga će biti bogatija za 240.000 evra.

Foto: Instagram

Maja Šuput je rekorderka kad su u pitanju privatne proslave i svadbe.

Njen celovečernji nastup s bendom na svadbi košta oko 8.000 evra, a mladenci je biraju jer garantuje ludu zabavu i atmosferu do ranih jutarnjih sati, pa ne čudi što važi za jednu od najbogatijih pevačica na Balkanu. Tokom jula i avgusta Maja Šuput bi od svojih nastupa mogla da zaradi impresivnih 160.000 evra.

Raste joj vrednost

1/7 Vidi galeriju Pogledajte kako izgleda Nina Badrić u petoj deceniji Foto: ATA images, Easy production, Printskrin/Instagram

Nina Badrić uspešno krije svoju tačnu cenu nastupa, ali dobro upućeni izvori iz Hrvatske tvrde da njena tržišna vrednost drastično raste s novim hitovima. Pa tako kad Nina objavi pesmu koja osvoji publiku, njena cena nastupa automatski skače za 30 do 50 odsto.

Inače, zanimljivo je da niko od pomenutih pevača tokom svojih letnjih turneja neće zapevati pred srpskom publikom, već su uglavnom fokusirani na Hrvatsko primorje, gde uveliko traje letnja sezona.

Kurir.rs

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