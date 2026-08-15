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Vasil Trojanov Bojanov, pozantiji kao Azis, ljude je frapirao potezima tokom svoje muzičke karijere.

Kada se pojavio na sceni, oblačio se kao žena, šminkao, farbao, obuvao šikle, međutim, i pored takvog šokantnog ponašanja niko nije mogao da mu ospori njegov talenat za pevanje. Vrlo brzo postao je jedan od najpopulanijih izvođača širom regiona, do danas ređa hit za hitom. Oduvek je otvoreno pričao o svom životu, ne skrivajući koje je seksualne orijentacije, kao i to je sa najboljom drugaricom dobio decu.

Naime, Azis je u jednom momentu napravio veliki zaokret u karijeri, skinuo je masku žene i pokazao svoju pravu ličnost. Redovno ide u teretanu, na telu ima bezbroj tetovaža, a o izražaja dolate njegova crna kosa i brada.

Brak

Na ludi kamen stao je 2006. godine sa Nikijem Kitaecom, iako istopolni brakovi nisu i dalje legalni u Bugarskoj. Ali, ta ljubav bila je kratkog daha, te je čuveni pevač ubrzo nakon razvoda dobio ćerku Raju sa najboljom drugaricom.

Nedavno je istakao da sa svojom naslednicom ima vrlo otvoreno odnos, te da je nikada nije lagao. Štaviše, čim je postala dovoljno velika, ispričao joj je sve o sebi.

1/7 Vidi galeriju Azis danas Foto: Pritnsceen Instagram, Printskrin/Premijera

- U početku me je pitala zašto ne volim njenu mamu, a onda sam joj objasnio da je volim, ali na drugačiji način. Ja sam puno pričao sa svojom ćerkom tokom njenog odrastanja. To su bili jako emotivni razgovori, objašnjavao sam joj da ja imam svoj život, a njena mama svoj život. Morao sam da joj objasnim da ja volim muškarce, ali i da je njena majka moj najbolji prijatelj. Sve sam joj o sebi rekao, da ne čuje nešto od drugih. Morate sa detetom da imate otvoren odnos. Dete od svojih roditelja sve prvo treba da sazn - rekao je Azis i dodao da nije zainteresovana za javni posao:

- Do dana današnjeg drugima nije pričala da je moja ćerka, jer ona je plava, ima plave oči i kosu. Nema talenta za pevanje, ali mnogo voli životinje, studiraće veterinu.

Osim nje, Azis je sa najboljom drugaricom dobio još dvoje dece.

1/6 Vidi galeriju Azis nekada Foto: Pritnsceen Instagram

U njegovom ljubavnom životu uvek se nešto zanimljivo dešava, prizano je da je, čak, 10 godina trpeo prevaru partnera.

Prevara

Hteo sam da stavim svoj telefon na punjenje, sklonio sam njegov i tad sam video poruke. Bio je upisan kao Đorđe mehaničar, ali kada sam ušao da vidim dopisivanja, sve je bilo jasno. Trpeo sam prevaru, nisam želeo da se moj partner oseća ugroženo. Ali, onda je prošla jedna godina, pa druga, treća...punih 10 godina sam bio tolerantan, a onda sam rekao - dosta, hoću novu ljubav - priznao je Azis.

A potom je otkrio i da je sada opet srećno zaljubljen, te da je sa bivšim mužem u odličnim odnosima, kao i da među njima neka zle krvi. Sada se svi zajedno družimo, ručamo, ostali smo u odličnim odnosima. Sve je odlično.

Najkontroverznija ličnost

Karijeru je počeo 1999. i za deset godina postao jedan od najpopularnijih pevača u Bugarskoj. Predstavljao je Bugarsku na Evrosongu 2006. kao prateći vokal Marijane Popove.

Rođen je 7. marta 1978. u romskoj porodici u Slivenu, u tadašnjoj Narodnoj Republici Bugarskoj. Detinjstvo je proveo u Kostinbrodu i Sofiji. Godine 1989, nakon pada komunizma u Bugarskoj, s porodicom se preselio u Nemačku. Tamo su mu se rodili sestra Matilda i brat Rajan.

Sa mnogim načim pevačicama je snimao duete, a prvi je uradio sa Indirrom Radić. Potom su usledile saradnje sa Martom Savić, Jelenom Karleušom, Teom Tairović.

Ugradio silikone

Azis je nedavno ugradio silikone u grudi, a prve rezultater je ponosno javno pokazao.

Azis je naveo da je reč o ugradnji muških silikonskih implantata u grudi,a koji će da unaprede njegov izgled u željenom smeru.

- Još jednom doktorima koji su ostvarili moj san! Ugradio mi je muške, naglašavam, muške silikonske implantate u grudi. Ukupno 600 kubika – po 300 u svaku stranu. Imaću lepo izražene, sportske grudi. U početku će biti malo van uobičajenih proporcija, veće, ali će se s vremenom smanjiti i lepo “sesti” - objasnio je pevač u svojoj objavi.