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Poznato je da su najveće hitove iz devedesetih godina u studiju snimale vrhunske pevačice čiji se likovi nisu pojavljivali na ekranu. Vokali poput Aleksandre Radović, Marije Mihajlović i Tanje Jovićević stajali su iza numera koje su proslavile sasvim druge devojke.

Sastavi poput "Modelsica", grupa "Energija" u vreme kada je u njoj nastupala Ana Kokić, ili "Funky G" sa Anabelom u ranoj fazi, gradili su popularnost na vizuelnom utisku i koreografijama. Razotkrivanje ove estradne prakse i činjenice da su otvarale usta uz tuđe snimke šokiralo je mnoge ljubitelje tadašnje pop-dens scene.

Marija pevala za 50 maraka

Marija Mihajlović je navodno pesme naplaćivala 50 maraka, a za zvezde umesto kojih je pevala imala je jedan zahtev.

1/8 Vidi galeriju Marija Mihajlović Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

"Ja sam insistirala da stoji moje ime. Na svim tim nosačima zvuka piše moje ime i u kom sam svojstvu ja tu, tako da tu nema nikakve zabune. Jedina zabuna u tome je što ljudi više vole da gledaju televiziju, nego da čitaju šta pise na tim kasetama i CD-ovima. Te devojke koje se pojavljuju su igračice, a što one po scenariju moraju da otvaraju usta, ja ne znam", rekla je svojevremeno Mihajlovićeva, koja je dugo nastupala i kao članica "Dejan Cukić i spori ritam bend-a".

Pevala umesto Anabele

Anabela Atijas otvoreno je govorila o tome da na samom početku karijere u grupi "Funky G" nije pevala sopstvene numere.

Umesto nje, vokalne deonice u studiju izvodila je Marija Mihajlović. Poznati vokal o ovome nije ćutao ni tokom devedesetih, otvoreno i oštro kritikujući Anabelu i sve druge pevačice koje su na sceni samo sinhronizovale pokrete usana uz njene snimke.

1/5 Vidi galeriju Pevačica voli da šopinguje Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Ivana Peters otpevala najveće hitove drugima

Jedan od najdominantnijih glasova regionalne muzičke scene, Ivana Peters, ostavila je neizbrisiv trag u grupi "Tap 011" sa Gocom Tržan, kao i kroz čvršći rok zvuk benda "Negativ".

Ana nije pevala na dva albuma

Ana Kokić je bez ulepšavanja govorila o svojim estradnim počecima u grupi "Energija". Pevačica je otvoreno priznala da su na prva dva albuma tog sastava druge pevačice snimale vokale.

1/9 Vidi galeriju Ana Kokić nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen Instagram, Nemanja Nikolić, ATA images

"Nikad nisam krila da je na dva albuma grupe 'Energija' pevao neko drugi. Bila sam mlada, tada sam imala samo 16 godina i nisam imala mnogo iskustva sa estradnim pevanjem. Već na trećem albumu pevala sam ja", izjavila je Ana jednom prilikom, prenosi Kurir.

1/5 Vidi galeriju Modelsice Foto: Printscreen, Printskrin, Printscreen/Youtube

Tanja Jovićević je otpevala prvih par albuma "Modelsicama", Aleksandra Radović je pevala pesmu "Bez tebe" za poznati bend "Dobar, loš, zao", a Ceca Slavković je umesto otvaračica usta otpevala pesmu "Tornado", grupe "Maj Dej".