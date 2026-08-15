KO SU BILE ŽENE IZ SENKE KOJE SU OTPEVALE NAJVEĆE HITOVE 90-IH? Ispisale istoriju dok su druge bile lepe za spot i javna pojavljivanja (FOTO)
Poznato je da su najveće hitove iz devedesetih godina u studiju snimale vrhunske pevačice čiji se likovi nisu pojavljivali na ekranu. Vokali poput Aleksandre Radović, Marije Mihajlović i Tanje Jovićević stajali su iza numera koje su proslavile sasvim druge devojke.
Sastavi poput "Modelsica", grupa "Energija" u vreme kada je u njoj nastupala Ana Kokić, ili "Funky G" sa Anabelom u ranoj fazi, gradili su popularnost na vizuelnom utisku i koreografijama. Razotkrivanje ove estradne prakse i činjenice da su otvarale usta uz tuđe snimke šokiralo je mnoge ljubitelje tadašnje pop-dens scene.
Marija pevala za 50 maraka
Marija Mihajlović je navodno pesme naplaćivala 50 maraka, a za zvezde umesto kojih je pevala imala je jedan zahtev.
"Ja sam insistirala da stoji moje ime. Na svim tim nosačima zvuka piše moje ime i u kom sam svojstvu ja tu, tako da tu nema nikakve zabune. Jedina zabuna u tome je što ljudi više vole da gledaju televiziju, nego da čitaju šta pise na tim kasetama i CD-ovima. Te devojke koje se pojavljuju su igračice, a što one po scenariju moraju da otvaraju usta, ja ne znam", rekla je svojevremeno Mihajlovićeva, koja je dugo nastupala i kao članica "Dejan Cukić i spori ritam bend-a".
Pevala umesto Anabele
Anabela Atijas otvoreno je govorila o tome da na samom početku karijere u grupi "Funky G" nije pevala sopstvene numere.
Umesto nje, vokalne deonice u studiju izvodila je Marija Mihajlović. Poznati vokal o ovome nije ćutao ni tokom devedesetih, otvoreno i oštro kritikujući Anabelu i sve druge pevačice koje su na sceni samo sinhronizovale pokrete usana uz njene snimke.
Ivana Peters otpevala najveće hitove drugima
Jedan od najdominantnijih glasova regionalne muzičke scene, Ivana Peters, ostavila je neizbrisiv trag u grupi "Tap 011" sa Gocom Tržan, kao i kroz čvršći rok zvuk benda "Negativ".
Ana nije pevala na dva albuma
Ana Kokić je bez ulepšavanja govorila o svojim estradnim počecima u grupi "Energija". Pevačica je otvoreno priznala da su na prva dva albuma tog sastava druge pevačice snimale vokale.
"Nikad nisam krila da je na dva albuma grupe 'Energija' pevao neko drugi. Bila sam mlada, tada sam imala samo 16 godina i nisam imala mnogo iskustva sa estradnim pevanjem. Već na trećem albumu pevala sam ja", izjavila je Ana jednom prilikom, prenosi Kurir.
Tanja Jovićević je otpevala prvih par albuma "Modelsicama", Aleksandra Radović je pevala pesmu "Bez tebe" za poznati bend "Dobar, loš, zao", a Ceca Slavković je umesto otvaračica usta otpevala pesmu "Tornado", grupe "Maj Dej".
kurir/mondo