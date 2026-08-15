Poznati po burnom odnosu

"Maja ga dresira kao kučence"

- Maja ga dresira kao kučence i govori stvari koje mu Maja govori, to ću sada baš da kažem. Onako, Maja mu je napisala par rečenica koje sme da kaže: „Volim samo Maju, samo mu Maja interesuje, ne interesuje nijedna druga žena“, i to ponavlja. Znajte, to je kao ona pokvarena ploča. Mislim, Maja je tu prešla igru, što se tiče toga. Ja sam rekao, žao mi je što Maja nije negde, što nije došao bez ruku, bez nogu. Maja treba to malo onako lepše da ga odradi, kako Maja zna, znaš, ono bez jednog oka, bez zuba, tako nešto, da bude Zubić vila, tako nešto. Ali tu Maja malo razočara - rekao je Dača nedavno za Pink.rs, a nema sumnje da će njihov susret sa njim večeras biti nešto što će privući veliko interesovanje publike.