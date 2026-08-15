ISPLIVAO INTIMNI SNIMAK MAJE I ASMINA Evo šta rade u spavaćoj sobi, a večeras ih tek čeka haos (VIDEO)
Nekadašnji takmičari "Elite 9", Asmin Durdžić i Maja Marinković, ne prestaju da privlače pažnju javnosti svojim ponašanjem, a ovog puta su otišli korak dalje, te su mnogi ostali zatečeni njegovom objavom na Instagram profilu.
Asmin je sada objavio intimni kadar na kom leži sa Majom u krevetu. Dok ona nasmejano pozira i preko tela ima samo pokrivač, iza nje se nalazi Asmin koji joj je pripijen uz vrat.
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Ovi vreli kadrovi su privukli ogromnu pažnju, pa i komentare, a Durdžić je u opisu slike ostavio komentar "Ljubav".
Poznati po burnom odnosu
Njih dvoje su mesecima unazad javnosti poznati kao par koji je spreman na brojne skandale, koji proizilaze iz duboke strasti koju njih dvoje, po svemu sudeći, imaju.
Večeras se očekuje da se pojave u emisiji "Narod pita", gde će se sresti oči u oči sa bivšim cimerom Dačom Virijevićem, sa kojim je Asmin imao sukobe i rasprave.
"Maja ga dresira kao kučence"
Podsetimo, nakon završetka "Elite 9", tenzije među pojedinim bivšim učesnicima i dalje postoje, a tako je Dača Virijević otvoreno progovorio o odnosu sa Asminom i Majom.
- Maja ga dresira kao kučence i govori stvari koje mu Maja govori, to ću sada baš da kažem. Onako, Maja mu je napisala par rečenica koje sme da kaže: „Volim samo Maju, samo mu Maja interesuje, ne interesuje nijedna druga žena“, i to ponavlja. Znajte, to je kao ona pokvarena ploča. Mislim, Maja je tu prešla igru, što se tiče toga. Ja sam rekao, žao mi je što Maja nije negde, što nije došao bez ruku, bez nogu. Maja treba to malo onako lepše da ga odradi, kako Maja zna, znaš, ono bez jednog oka, bez zuba, tako nešto, da bude Zubić vila, tako nešto. Ali tu Maja malo razočara - rekao je Dača nedavno za Pink.rs, a nema sumnje da će njihov susret sa njim večeras biti nešto što će privući veliko interesovanje publike.
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