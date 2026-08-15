Edita Aradinović priznala da se ugojila 10 kilograma što joj se ne sviđa

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Otkako je postala majka i na svet donela ćerku kojoj je dala ime Zoia, Edita Aradinović često na društvenim mrežama govori o majčinstvu i deli kadrove svakodnevnog života, a svime time osnažuje mnoge majke i daje im podršku.

Ovog puta, novom objavom je podigla svest o dojenju - večitoj temi o kojoj pojedini i dalje govore kao da je tabu.

Foto: Instagram

- Dobro jutro, za koga vaše srce kuca? - napisala je Edita uz fotografiju na kojoj doji svoju ćerku, a njena objava je mnoge dirnula.

Ubrzo nakon toga, pokazala je kako uspavljuje svoju naslednicu uz sledeće reči:

Foto: Printscreen Instagram

- Najveća legendica na svetu. Najbolja beba, a da ne pričam da mi je najlepša na svetu - napisala je pevačica.

Da li savršen roditelj zaista postoji?

Podsetimo, Edita nije krila da ju je trudnoća promenila, te da je ovo iskustvo u njoj rodilo majku sa stavovima, koje sada veoma aktivno deli na mrežama.

Nedavno se oglasila na svom Instagramu se na popularnu temu majčine dostupnosti za bebu.

- Ali on će uvek tražiti mene. Da, dok mu trebaš - tražiće te. A onda paradoksalno upravo iz te sigurnosti počinje da istražuje. Dete koje ima sigurnu bazu lakše odlazi da istražuje svet jer ima gde da se vrati - stoji u Editinoj objavi.

1/4 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Nemanja Janković

Dalje, pevačica deli stav da savršen roditelj ne postoji:

- A šta ako ne možeš uvek da dođeš? Ne moraš. Ne postoji savršen roditelj. Nećeš odgovoriti na svaki plač u istoj sekudi. Nekad ćeš biti umorna, nekad ćeš morati do toaleta, nekad ćeš prvo morati da završiš nešto drugo. Sigurna povezanost ne zahteva savršenstvo, potrebna je stabilna, topla i adekvatna briga kroz vreme - stoji u objavi sa kojom se pevačica potpuno slaže.

Ipak, ovakvi stavovi o roditeljstvu često su tema polemika na društvenim mrežama.

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