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U porodici Lazić je danas poseban dan, a u to ime je Darko javno poželeo najlepše želje i emotivne reči svojoj supruzi Katarini za rođendan.

Iako su se čestitke nizale, najviše pažnje je privukla kreativna čestitka u vidu snimka, koju je je darko podelio na društvenim mrežama uz dirljive reči.

Video je nastao na Maldivima, kada je par u pesku iscrtao godine koje su prošle, a koje su proveli zajedno, ali i odvojeno, te su po njima ponosno koračali, dok je Darko u opisu uputio emotivnu čestitku:

00:31 Darko Lazić javno čestitao rođendan ženi Izvor: instagram/darkolazicofficial

- Srećan rođendan ljubavi moja, da si mi uvek nasmejana i da me voliš kao i do sada. Voli te tvoj muž najviše na svim svetovima.

Zabavljali se kao deca

Podsetimo, Katarina i Darko su se zabavljali kao deca, a onda je svako krenuo svojim putem, do ponovnog susreta. Prvi put su bili u vezi bili pre petnaest godina. Od kada su ponovo otpočeli romansu sve se zasnivalo na bezuslovnom poverenju.

1/6 Vidi galeriju Katarina Lazić Foto: Printskrin/Instagram

- Kaća vodi moje profile na društvenim mrežama, mene to ne interesuje. Uđem na Instagram samo povremeno da objavim poneku fotografiju, ostalo me ne zanima. Ne plašim se toga da li će da pročita neku poruku ili nađe nešto što ne bi trebalo – rekao je Darko, pa dodao:

Ovako su izgledali nekada:

Foto: Printskrin/Instagram

- Nema ljubomore. Evo i sada sam joj rekao da idem do toaleta, a stojim ovde i pričao sa vama. Svesna je i ona da se udala za pevača, a ne za popa – istakao je Lazić kroz smeh, piše Alo.

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