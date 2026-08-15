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Pevačica Sandra Afrika nema baš lepe uspomene na detinjstvo, posebno kada je reč o njenom ocu, koji je otišao iz njenog života dok je još bila osnovac.

O njihovom odnosu govorila je samo jednom, prisetivši se koliko je njen otac bio strog prema njoj dok je bio prisutan u njenom životu. Njene reči tada su otkrile da joj taj period odrastanja nije ostao u lepom sećanju.

1/13 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES, Damir Dervišagić

Šišao ju je na ćelavo

Kako je Sandra svojevremeno ispričala, svaki put kada bi ona popustila u školi - on bi je ošišao na ćelavo.

- Ja sam mogla sve kod moje mame, samo sam morala da joj kažem gde sam i sa kim, a na primer otac, kada dobijem keca u školi, bukvalno me je šišao na ćelavo - rekla je na ivici suza Sandra Afrika.

- Nisam ga videla godinama. Od dana kada je otišao, nikada se više nije javio, ni jedan rođendan nije čestitao, čak ni punoletstvo. Kada je rekao da mu treba nekih 20 injekcija, ja sam htela da mu pomognem, iako on nije hteo ni da čuje. Dala sam mu novac, ali sam tog momenta shvatila da je on mene slagao. On jeste bio u teškom stanju, ali mu u tom momentu nisu bile potrebne pare za to - jedva je izustila Sandra potom.

1/10 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Kurir Televizija

"Otišao je od kuće i nikad me nije zvao"

- Moji su se razveli, tata je otišao od kuće i nikada me nije zvao. Bila sam u petom razredu osnovne škole. To se dešava, oprostila sam mu. On vodi svoj život. Ne znam ni gde je, ni šta je. I dalje nismo u dobrim odnosima. Nikada se ja s njim nisam ni posvađala. Mi nikada ništa nismo jedno drugom ružno rekli. Jednostavno, to je prosto tako i nekako vremenom naučiš da živiš s tim - rekla je pevačica za "Hype" i dodala da se ne seća čak ni njihovog poslednjeg telefonskog razgovora:

- Ne pamtim kad smo se poslednji put čuli. Pre nekoliko godina nešto... Bio je jako bolestan, pa mi je mama rekla da ga okrenem.

Izgubila bebu

1/7 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Kurir

Sandra Afrika je, podsetimo, svojevremeno otvoreno govorila i o trudnoći, kada je otkrila da je izgubila bebu koju je čekala sa poznatim fudbalerom Vladimirom Volkovim.

- Istina je, ne znam da li kada su njega nazvali šta je on rekao, ja sam kazala da nije tačno - rekla je prvo.

- Tada mi je bilo veoma teško da pričam o tome, i sada je - ispričala je Sandra.

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