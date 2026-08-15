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Folk pevač Hasan Dudić već neko vreme ne boravi u Beogradu, a sada je otkrio da je zbog zdravstvenih problema bio primoran da napusti grad i promeni način života.

Tegobe sa kojima se duže vreme suočava u međuvremenu su se pogoršale, toliko da je morao da izbegava skidanje i boravak na suncu.

1/5 Vidi galeriju Hasan Dudić sam i svoj Foto: Printscreen, Pritnscreen/Facebook, Kuriri televizija

"Pevam bolestan..."

- Već neko vreme sam na moru i ne znam ni kada ću se vratiti u Beograd. Došao sam kod nekih prijatelja kako bih se oporavio što pre. Ono što meni najviše prija jeste što ovde nemam alergije i još trista nekih stvari koji mi prave probleme sa zdravljem. Pevač sam koji je na estradi preko pet decenija, uskoro šest. Pevam bolestan - ističe on.

"Dešava se da ne mogu da udahnem"

1/8 Vidi galeriju Mediji su nedavno pisali o zdravstvenom stanju Hasana Dudića, a pevač se večeras pojavio u Šapcu, na koncertu posvećenom pokojnom Šabanu Šauliću, gde će zapevati u čast pokojne muzičke legende Foto: Boba Nikolić

- Ponekad ne mogu da dišem od alergija. Imam ih više od dvanaest. Desi se da ne mogu da udahnem vazduh, a posle me pitaju što sam u bolnici. Na moru mi je znatno lakše. Drugačije se nosim sa svojim stanjem i mnogo je bolje nego što je to bio slučaj dok sam bio u Beogradu - priča Hasan, ističući da su mu problemi sa kožom stvorili bolne rane na telu:

"Ceo sam bio u ranama"

1/12 Vidi galeriju Hasan Dudić Foto: Pritnscreen/Facebook, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

- Nedavno sam zbog psorijaze bio ceo u ranama. Primam jake injekcije, nisam smeo da se skinem na plaži. Zbog toga sam i obrijao glavu, a narod to ni ne zna. To su bile pločice po telu. Išao sam i na Vojno medicinsku akademiju, pričali su da to nije ništa ozbiljno. Na kraju sam otišao na jednu kliniku, pa su mi preporučili neke injekcije koji su vrlo jake. Sad svakog meseca idem da me bodu. Ujutru odem u sedam i do devet dođem na red - bio je iskren Hasan za Alo.

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