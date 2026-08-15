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Ava Karabatić dospela je u centar pažnje nakon što je nadležnim organima prijavila da je pretrpela fizičko i psihičko nasilje od strane svog partnera, a sada je domaćim medijima ustupila medicinsku i pravnu dokumentaciju koja, kako se navodi, detaljno svedoči o ovom potresnom događaju.

Sada se Ava oglasila i putem Instagrama otkrila da se nalazi na sigurnom, ali da zbog sopstvene bezbednosti ne sme da otkriva svoju lokaciju. Istakla je i da je bivšeg emotivnog partnera blokirala na svim društvenim mrežama.

Foto: Printscreen Insatgram

- Na sigurnom sam, ne smem otkrivati lokaciju. Osoba mi je blokirana svugde i ne zanima me više. Plan za dalje polako skupiti snagu, energiju, odmoriti se psihički, i krenuti dalje radno - napisala je Ava na svom Instagramu, da bi nedugo zatim na svom Instagramu objavila da traži posao kao turistički vodič.

Ulazak u Elitu 10

Na pitanja svojih pratilaca na Instagramu, da li bi ušla u "Elitu 10" odgovorila je:

- Svake godine sam ja pozivana, ali ne pada mi na pamet rijaliti opet. Postoji mogućnost ulaska, ali da sam sigurna da posle toga imam veliku svotu novca koju bi uložila u stan, voditeljski posao nakon. Bez tih uslova ne ulazim nigde. Ja imam ime i imati mene u rijalitiju košta, a i sigurna sam da bih pobedila, jer jedna je kraljica rijalitija.

Foto: Printscreen Instagram

"Eksplicitni videi su postavljeni protiv moje volje"

Podsetimo, svemu ovome je prethodila drama kada se starleta oglasila neposredno nakon nemilog događaja i iznela veliko saopštenje.

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Prinskrin Instagram

- Upravo idem u policiju s hitne, uspela sam pobeći iz stana. Slomljena mi je jagodična kost. Zadnjih meseci ne trpim klasično psihičko i fizičko nasilje, već monstruozna dela rađena protivno mojoj volji. Od seksualnog maltretiranja, udaraca itd. do još monstruoznijih stvari koje neću ovde pisati. Nažalost, nemam nikog, sama sam, nemam ni dokumente. Ja nemam OnlyF**ns ili neku sličnu stranicu da stavljam po*nografske videe i od toga zarađujem. Takvi postavljeni videi nisu samo postavljeni protiv moje volje na besplatne pornografske stranice, već sam bila i prisiljena snimati. Svako ko je pogledao te videe može zaključiti po mom ponašanju da sam primorana, a ako pojačate zvuk, poslušajte što mu šapćem jer nisam smjela pričati dok se snimalo (“ugasi to, boli me, ne iskorišćavaj me, imam modrice”). Sve su to dokazi koji će, nadam se, vredeti na sudu - napisala je na Instagramu, a sve što je iznela, možete pročitati OVDE.

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