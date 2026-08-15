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Rijaliti učesnik Lazar Čolić Zola odlučio je da se povuče iz medija i napravi pauzu od učešća u rijalitiju, a leto je iskoristio za posao. Na jednoj plaži u Ulcinju radio je kao di-džej.

Zanimljivo je da je jedan dan na istoj plaži proveo i sa bivšom partnerkom i rijaliti učesnicom Miljanom Kulić.

Sada je Zola rešio da progovori o novom poslu, ulasku u rijaliti i susretu, ali i odnosu sa Miljanom.

1/3 Vidi galeriju Lazar Čolić Zola smršao 23 kilograma Foto: Printscreen

- U Ulcinju sam već duže vreme gde i radim i nije me teško za naći. Mnogo ljudi dolazi i upoznajem ih, dosta je turista i sve mi je super. Ne pojavljujem se konstantno u medijima i nisam više u rijaliti priči i samim tim sam i manje u medijima, ne pravim skandale u poslednje vreme i sve je dobro - rekao je Zola na samom početku za “Blic“.

O Miljani

Zola je, zatim, progovorio o susretu sa Miljanom, o kom je brujala domaća javnost.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen

- Zvala me je par puta i imali smo korektan odnos. Nismo se videli više od dve i po godine i kada je čula da sam u Ulcinju zvala me je da dođe, jer je ona bila u Petrovcu sa majkom. Najavila mi se i prvo je rekla da će doći na dva sata, a onda je rekla da će ipak da prespava. Nakon toga, dao sam joj do znanja da ne želim da se prisećamo starih stvari i da ne želim da potenciramo na tome. Onda me je zvala da će ostati do sutra naveče, posle sam mislio da će pozvati i reći da će ostati deset dana. Nakon toga, bilo je par poziva, ali nije bilo skandala i loših situacija i svi su je lepo dočekali. Ona nikome ništa ružno nije rekla, slikala se sa svima i na kraju se vratila.

"Mariji Kulić je bitniji novac od Miljanine sreće"

1/5 Vidi galeriju Miljana i Marija Kulić Foto: printscreen YT

- Marija nije imala ništa loše da kaže i moje mišljenje je da ona gleda samo matematiku i da je njoj bilo u interesu da se Miljana pojavi ovde da bi mogla veći novac da uzme za ulazak u rijaliti. Opšte poznato je da ona gleda samo novac i njoj je novac bitniji od sreće njene ćerke. U milion situacija kada me njena ćerka zvala i htela negde da dođe, ona je pravila haos i svašta se tu dešavalo i pre kada smo bili u odnosu bila je protiv, a sada kada se bliži rijaliti odgovara joj i čak je sa mnom pričala super. Zvala me je Marija više puta i ni jednu lošu reč mi nije rekla i poenta priče da joj Zola za koga smatra da je ološ, narkoman, kockar nekad odgovara, a nekad ne, u zavisnosti od situacije - iskreno priča on.

"Došla je u Ulcinj zbog mene"

- Čuo sam da kaže da je došla zbog drugih ljudi, ali mislim da je najviše došla zbog mene i da vidi plažu. Ne zameram joj ništa, jer nije bila nikakva loša situacija. Verovatno je došla zbog mene, ali se nije desilo ništa što bi promenilo moj način života. Bio sam u fazonu šta će se desiti, da ne bude nekih situacija, ali Miljana je bila korektna. Posle je potencirala da ostane, ali sam imao obaveza i to sam joj i rekao – priča on, a onda je otkrio da je Miljana otišla sa suzama u očima.

1/5 Vidi galeriju Lazar Čolić Zola Foto: Printscreen

"Od sudbine se može pobeći, ali od Miljane ne"

- Nismo pričali o pomirenju i našem odnosu. Ono što želim sebi, bliskim ljudima to želim i Miljani, ali ne gledam je na taj način. Mnogo monstruoznih stvari se desilo do sada, poniženja i svašta sramotno se desilo. Od sudbine se može pobeći, ali od Miljane ne. Nisam osetio emociju sa njene strane kao ranije, ali kad je pošla video sam da joj je malo teško i delovala je da su joj oči pune suza, ali nije to ni blizu kao što se pre dešavalo. Miljani je pustiti suzu, kao meni zapaliti cigaru.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Smršao 30 kilograma

O njegovoj fizičkoj promeni u prethodnom periodu dosta se pričalo, a Zola sada otkriva da je ponovo dobio na kilaži. Ipak, kako kaže, trenutno je zadovoljan svojim izgledom.

- U poslednje vreme sam dosta dobio kila i svi kažu da mi je bolje ovako, a kad sam bio baš smršao babe su me zaustavljale na ulici sa pitanjima “šta ti je sine dragi, jel si bolestan, osušio si se“. Lepo mi je ovako i fino se osećam, samo da nađem vreme i za teretanu. Smršao sam trideset kila, a sad sam dobio desetak, ali neka ostane ovako, dobro je – sa osmehom priča on.

"Miljana ulazi u Elitu 10"

Zola je ovom prilikom govorio i o svom mogućem povratku u rijaliti, a tom prilikom otkrio je i jednu zanimljivu informaciju, da će Miljana Kulić biti jedna od učesnika "Elite 10".

1/6 Vidi galeriju NE ULAZI MI SE, IMAM VELIKE PROBLEME! Miljana Kulić nestrpljiva pred rijaliti, plakala što se rastaje od sina ŽELJKA! Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

- Očekujem manje poziva kako se bliži Miljanin ulazak u rijaliti, ume nekad da me pozove i po pedeset puta, šalim se. Želim joj od srca da pobedi u rijalitiju i da izgura priču do kraja. Rekla mi je više puta da ulazi. Što se mene tiče ovde sam do septembra i za rijaliti ne postoji nikakva opcija. Ne postoji cena za koju bih ušao od početka rijalitija i ne vredim te pare koje bih tražio od njih, a i nemam Bog zna šta da pokažem. Ne vidim sebe kao rijaliti igrača i malo me je sramota da to pomislim. Što se Miljane tiče njoj ne treba Zola za ulazak u rijaliti i jednom sam lično bio prisutan kada joj je velika šefica rekla na sastanku “dok je god rijalitija na mojoj televiziji, ti ćeš biti pozvana“, tako da Miljani ne treba Zola za ulazak u rijaliti - otkriva on za pomenuti medij.

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