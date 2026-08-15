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Bokser Veljko Ražnatović otkrio je da je tokom boravka u Moskvi sedam meseci živeo u dvorištu Srpske pravoslavne crkve, kod vladike Stefana.

Kako je istakao, svakodnevno je naporno trenirao, ali je redovno odlazio i na liturgiju, što mu je, kako kaže, mnogo značilo za pronalaženje duhovnog mira nakon intenzivnih treninga.

1/5 Vidi galeriju Nakon višemesečnog boravka u Moskvi, Veljko se vratio u Srbiju, a kako ističe, povreda koja mu je zadavala velike probleme sada je prošlost Foto: Printscreen Prava priča

- Živeo sam u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi kod vladike Stefana. Bio sam dobar tamo kod svog duhovnika - uz osmeh je rekao Veljko, a zatim istakao da se nada novom odlasku tamo.

- Nadam se da ću ponovo uskoro ići tamo. Tamo sam stekao neki duševni mir, koliko god sam bio sam i koliko god mi je bilo teško. Bilo mi je stvarno prelepo i onako sada kada gledam na taj period uopšte mi nije tako crn kao što mi je bio dok sam bio tamo - istakao je potom sin pevačice Cece Ražnatović.

- Smuči ti se sivilo, nije Moskva baš najsunčanije mesto na svetu, ali narod i to što sam naučio tamo, kao i sam jezik je definitivno nešto nezamenljivo - rekao je Veljko Ražnatović za Balkan Boxing.

Ceci ovo teško pada

Veljko Ražnatović vraća se u ring krajem avgusta, gde će mu protivnik biti venecuelanski bokser Rosmen Brito. Njegova majka Ceca biće u publici kako bi mu pružila podršku, a sada je otkrila koliko joj teško pada da sina gleda u ringu.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović, boks Foto: Privatna Arhiva, BK Sombor

Ovo će ujedno biti prvi put da će se u publici naći i Bogdana, zajedno sa sva tri sina, kako bi pružila podršku Veljku. Ceca je otkrila i da često razgovara sa sinom o njegovim borbama i svemu što ih prati.

- Idem, šta ću, majka sam mu! Pričamo mi često o borbama. On mi javi sa kim se bori, priča mi koje su karakteristike i osobine njegovog protivnika, pa to komentarišemo. Naravno, ja to komentarišem kao navijač iz publike jer nisam stručna, ali mogu da vidim neke stvari i da ukapiram kako funkcioniše boks - rekla je Ceca kroz smeh za "Telegraf" nedavno i dodala:

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Karović, Damir Dervišagić

- Ja to ne gledam kao navijač, nego kao roditelj. Sve dok je Veljko u tom sportu, ja ću ga gledati i doživljavati kao roditelj. On je najjači kad mi kaže: "Ma daj, opusti se! Šta ti je, ženo, opusti se, bez stresa". Čuj, opusti se! - zaključila je Ceca.

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