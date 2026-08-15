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Posle svega što se prethodnih dana govorilo i pisalo, Viki Miljković je u Požegi dobila odgovor koji se ne može napisati ni u jednom naslovu hiljade ljudi, ovacije, aplauze i ljubav publike koja je bila jača od svega.

1/8 Vidi galeriju Veliko finale "Pinkovih zvezda" okupilo je večeras članove žirija, takmičare i njihovu podršku, a upravo je stigla i folk zvezda Viki Miljković. Foto: Marko Karović

Trg u Požegi bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a trenutak kada se Viki pojavila na sceni pretvorio se u jednu od najemotivnijih slika večeri. Dočekana je gromoglasnim aplauzom i ovacijama, a hiljade glasova već od prvih taktova pevale su zajedno sa njom.

Veče za pamćenje

Ređali su se najveći hitovi, emocije i trenuci za pamćenje. Viki je pevala publici, publika Viki, a činilo se da su te večeri svi bili jedno. Svaki aplauz i svaki glas iz publike nosili su istu poruku ljubav između pevačice i ljudi koji su uz nju godinama ne može da poljulja ništa.

I upravo zato ovaj koncert nije bio samo još jedan nastup. Bio je to najlepši odgovor na sve što se događalo prethodnih dana.

03:41 Hiljade ljudi ovacijama dočekalo Viki Miljković u Požegi Izvor: Kurir

Humanost na delu

Podsetimo, nakon pojedinih medijskih natpisa, Viki je otkrila da je iz ličnih sredstava već uplatila pomoć za lečenje Valentine Marinović u iznosu od 300. 000 dinara. Iako o svojim humanitarnim delima nikada nije želela javno da govori, ovoga puta bila je prinuđena da to učini kako bi pokazala da iza reči, pre svega, treba da stoje dela.

Ali tu se nije zaustavila.

Na koncertu je bila postavljena i kutija za prikupljanje pomoći Valentini, pa je veče koje je moglo da ostane zapamćeno po podelama pretvoreno u veče humanosti, zajedništva i nade. Muzika je još jednom dobila svoju najlepšu ulogu da spoji ljude i podseti koliko možemo kada se ujedinimo oko onoga što je zaista važno.

Ljubav je pobedila sve

Publiku je svojim nastupom obradovao i Nermin Handžić, pobednik „Zvezda Granda“, koji je dodatno ulepšao atmosferu na prepunom trgu.

1/5 Vidi galeriju Nermin Handžić Foto: Kurir, ATA images

Na stotine fanova ostalo je da čeka Viki nakon koncerta kako bi je zagrlili, pozdravili i napravili fotografiju sa njom. Viki je ispoštovala sve fanove i preko sat vremena se fotografisala sa njima.

Bila je to možda i najlepša slika čitave večeri – posle svih teških reči, ostali su zagrljaji. Posle svih naslova, ostali su aplauzi. Posle svega, ostali su ljudi.

I zato je na kraju ove večeri samo jedno bilo važno – ljubav je pobedila sve.

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