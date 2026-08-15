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Asmin Durdžić je nakon izlaska iz "Elite 9" otputovao na odmor sa Majom Marinković, a sada je pažnju privukao i fotografijom sa svojim rođenim bratom, sa kojim neverovatnih sličnosti. Iako je po izlasku iz rijalitija u zategnutim odnosima sa roditeljima, čini se da je sa bratom veoma blizak i da se odlično slažu.

Foto: Printscreen Instagram

Fotografija sa letovanja pokazala je da je odnos Asmina i njegovog brata i dalje veoma blizak, kao i da u njemu ima veliku podršku. Sudeći po svemu, brat podržava i njegovu vezu sa Majom Marinković, koja se, kako se pretpostavlja, u tom trenutku nalazila sa druge strane ekrana.

Ko je Asminov brat?

Dok su Asminovi roditelji, Mevlida i Mustafa Durdžić, već dobro poznati javnosti i često se oglašavaju u medijima, njegov mlađi brat Sudo uspeva da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Sudo je porodičan čovek, u skladnom je braku i ima dvojicu sinova, a njegov život se u velikoj meri razlikuje od medijske pažnje koja prati njegovog starijeg brata.

Asmin Durdžić sa bratom Sudom Foto: Printscreen/Instagram

Koliko je ponosan na sina i njegovu porodicu, Mustafa Durdžić često pokazuje i na društvenim mrežama, gde je veoma aktivan. Tako je nedavno, povodom rođendana svoje snajke, podelio emotivnu objavu na Fejsbuku, uputivši joj javnu čestitku, ali i nekoliko toplih reči na račun svog sina:

- Dragi moj sine, danas tvoja supruga, tvoj verni životni drug, slavi rođendan. Od srca vam želim svu sreću, vernost i najveću ljubav. Neka se volite zauvek, i neka jednog dana u zdravlju i radosti oženite svoje sinove i dočekate njihove početke. Voli vas vaš tata - pisalo je.

1/6 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Printskrin, BoBa Nikolić, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

Ova emotivna objava još jednom je pokazala koliko je porodica povezana, ali i da mlađi brat svoj miran i skladan život uspešno čuva daleko od rijaliti kamera i medijske pažnje.

Mevilda ljuta na Maju

Sa druge strane, Asminovi roditelji nemaju nimalo lepo mišljenje o njegovoj izabranici Maji Marinković, što su u više navrata otvoreno pokazali i tokom gostovanja u emisijama uživo:

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Ja sam večeras pričao sa Majom.Mevlida je ljuta na nju, ali ja sam pričao sa njom na video poziv. Maja nema razloga da bude ljubomorna. On nije muškarac koji gleda žene kao sesualne objekte, on je veran. Meni je žao što Asmin nije bio tu kada je bila Stanija gost. Mi u afektu napišemo neki komentar. Aneli je tu najmanje kriva. Kriva je njena porodica. Grofica je i danas objavila sliku. Oni konstantno diraju. Želim još jednom da pozdravim Minu.

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