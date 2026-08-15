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Nakon intimnog video-snimka koji je zaintrigirao javnost, Maja Marinković i Asmin Durdžić su se pojavili na snimanju emisije "Narod pita" i pred novinarima progovorili o aktuelnim temama.

Njih svoje su ovde stigli pravo sa putovanje, te otrkili kako su se proveli.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

- Išli smo malo na produženi vikend. Sve nam je bilo prelepo. Maju vole žene, baš je vole, stalno joj prilaze, meni ne smeju da priđu... (smeh) - rekao je Asmin, aludirajući na Majinu ljubomoru, a to je nasmejalo i nju.

- Bilo nam je prelepo, ali vidite da dežuramo ovde, ne može ništa bez nas! Prosidbe nije bilo, ne, ne, rano je. U Opatiji su nam prilazili, prepoznaju nas, vole nas. Zaljubila sam se u Asmina zbog svega što on jeste - rekla je Maja.

"Sramota me što sam bio sa njom"

Nezaobilazna tema bila je svakako Stanija Dobrojević, a Asmin je oštro odgovorio na pitanje o njoj:

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

- Čuo sam da nas Stanija komentariše, ne zanima nas ta babetina! Šta hoće više od nas? Nervira me, čemu to? Sramota me što sam bio sa njom u vezi - kazao je Durdžić.

Maja priznaje da je Asmin totalno drugačiji van rijalitija.

- Bez nas ti neki ljudi ne postoje! Mi smo stalno tu, u kojoj već po redu emisiji. Stanija samo izmišlja neke laži! Asmin od mene dobija ocenu 10! Desetka čista! Drugačiji je van rijalitija, od kad se desilo ono sa bankarkom nemamo više problema - rekla je Maja.

"Maja ima pristup mom telefonu"

Asmin je otkrio da Maja ima pristup njegovom telefonu bez problema.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

- Ona ima pristup mom Instagramu, mom telefonu. Nikad čistiji nisam bio u nekom odnosu emotivnom - kazao je on.

Maja je, potom, otkrila kako se Durdžić ponaša prema njoj.

- Asmin je mnogo dobar prema meni, srećna sam. Kad neko ne budi to neko ludilo u meni, ja jesam ovakva, mirna. Do ponedeljka će biti sve gotovo sa stanom. Živimo zajedno, rano je za brak - rekla je Maja.

"Aneli je okej lik"

Osvrnuli su se na Aneli Ahmić, a na pitanje o njihovom ulasku u rijaliti, rekli su sledeće:

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

- U rijaliti ne. Neću se ni vraćati muzici, ne. Svi moji pratioci na mrežama su pravi. Da kupujem to je presmešno. Samo uđeš u komentare i sve ti bude jasno! Upoznala sam Asminovog brata, on je gospodin dečko, i njegova supruga je super, išli smo na večeru, sve najlepše o njima. Aneli kaže da bi mi pomogla ako bude neki problem s Asminom? Ona je okej lik, mi smo se skoro pozdravile - istakla je Maja za prikupljene medije.

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