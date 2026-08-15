"PRESRELI SU NAS U HRVATSKOJ, CAR JE POVEO MOMKE..." Maja prijavila Filipa policiji, a Durdžić mu se JAVNO IZVINIO
Maja Marinković i Asmin Durdžić gostovali su večeras u emisiji "Narod pita", gde su govorili o detaljima sa nedavnog putovanja. Tom prilikom Maja je otkrila i neprijatnu situaciju koju su doživeli, a zbog koje je bila primorana da u sve uključi i policiju.
- Bili smo 3-4 dana na odmoru, u Opatiji, Italiji i Sloveniji. Nismo imali nijednu svađu. Opet ćemo ići na odmor kad nam obaveze dozvole - počela je Maja.
Asmin se javno izvinio Caru
Asmin se, potom, osvrnuo na Majinog bivšeg, Filipa Cara i javno mu uputio izvinjenje za sve uvrede koje je izneo na njegov račun.
- Filip Car i ja smo kontaktirali telefonskim putem. Ovom prilikom želim javno da kažem da sam pogrešio jer sam mu psovao celu porodicu, jer je ispalo da sam mu psovao dete. Izvinjavam se i njegovoj porodici, jer on moju porodicu nigde spominjao nije. Napravili smo dogovor da više on ne spominje Maju, niti ona njega - kaže Asmin.
Drama u Hrvatskoj
Maja je otkrila detalje drame koju su prošli tokom boravka u Hrvatskoj, a u sve je umešan njen bivši, Filip Car.
- Imali smo neprijatno iskustvo u Opatiji. Sat vremena nakon što sam objavila stori da smo tamo, stigla nam je poruka od njegovog prijatelja da je ispred nekoliko momaka i da on treba da se pripazi i da će mu se desiti neke stvari. Ja ne mislim da je to što smo otišli tamo na odmor provokacija, jer svi dolaze u Srbiju i vrlo dobro su primljeni, a kada je obrnuto onda je provokacija. Ta država nije bilo čije vlasništvo. Posle četiri sata smo krenuli na večeru i presreli su nas kolima. Filip je poveo nekoliko momaka, koje ne želim da imenujem jer oni nisu krivi za ovu situaciju. Jedan momak me je pozdravio iz kola, a onda je poručio Asminu da ga Filip traži, kao i da je 15 momaka na pumpi, dok su iza njega bila dva ili tri automobila. Ja mislim da se problem ne rešava tako. Mogao je da ga pozove i da izađe u hotel, dok sam ja u sobi i da porazgovaraju. Ovo nije mangupski. Njemu je zasmetalo što smo 30 kilometara od njegove kuće. Prijavila sam ga policiji zbog toga jer smatram da je to pretnja, kao i to presretanje automobilom, ali i uhođenje. Posle toga su njih dvojica porazgovarali telefonom, a ja sam se ubacivala - otkrila je Maja.
- Rešili smo to i to je završena tema - dodao je Durdžić.
- Nisam se osetila prijatno i ne želim da ispadne sad kao da ga spominjem i da mene to interesuje - istakla je ona.
BONUS video: