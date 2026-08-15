Asmin se javno izvinio Caru

Drama u Hrvatskoj

- Imali smo neprijatno iskustvo u Opatiji. Sat vremena nakon što sam objavila stori da smo tamo, stigla nam je poruka od njegovog prijatelja da je ispred nekoliko momaka i da on treba da se pripazi i da će mu se desiti neke stvari. Ja ne mislim da je to što smo otišli tamo na odmor provokacija, jer svi dolaze u Srbiju i vrlo dobro su primljeni, a kada je obrnuto onda je provokacija. Ta država nije bilo čije vlasništvo. Posle četiri sata smo krenuli na večeru i presreli su nas kolima. Filip je poveo nekoliko momaka, koje ne želim da imenujem jer oni nisu krivi za ovu situaciju. Jedan momak me je pozdravio iz kola, a onda je poručio Asminu da ga Filip traži, kao i da je 15 momaka na pumpi, dok su iza njega bila dva ili tri automobila. Ja mislim da se problem ne rešava tako. Mogao je da ga pozove i da izađe u hotel, dok sam ja u sobi i da porazgovaraju. Ovo nije mangupski. Njemu je zasmetalo što smo 30 kilometara od njegove kuće. Prijavila sam ga policiji zbog toga jer smatram da je to pretnja, kao i to presretanje automobilom, ali i uhođenje. Posle toga su njih dvojica porazgovarali telefonom, a ja sam se ubacivala - otkrila je Maja.