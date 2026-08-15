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Nataša Rodić, sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan, ponovo je privukla pažnju javnosti fotografijom sa luksuznog letovanja na Mikonosu. Ovog puta pozirala je u jednom od tamošnjih restorana, a poseban detalj bio je raskošan buket crvenih ruža u obliku srca koji je držala u rukama.

Foto: Printscreen Instagram

Nataša je za ovu priliku odabrala izazovnu crnu kombinaciju koja je istakla njenu vitku figuru i preplanuli ten. Nosila je top na tanke bretele i usku crnu suknju, dok je stajling dodatno upotpunila elegantnim modnim detaljima.

Pažnju su privukli i zlatni nakit, sat i bela torba koju je odložila na sto. Kosu je nosila ravnu, sa pramenovima, dok je jednu crvenu ružu stavila iza uha, čime je dodatno naglasila romantičnu atmosferu fotografije.

Uz diskretan osmeh i sređenu šminku, Nataša je pozirala u ambijentu grčkog restorana, a njena objava ubrzo je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su u komentarima hvalili njen izgled i modni izbor.

Podsetimo, Natašina sestra Bogdana udata je za boksera Veljka Ražnatovića, dok je njihova sestra Bojana u braku sa Mirkom Šijanom.

Natašin partner i dalje misterija

Iako Nataša redovno deli trenutke sa letovanja, identitet svog partnera i dalje drži u tajnosti. Njegovo lice do sada nije pokazala javnosti, a na fotografijama koje je objavljivala mogli su se videti tek njegovi delovi tela, uključujući tetovirane ruke i noge.

Dok su boravili na Mikonosu, ona je uslikala svog izabranika dok se opuštao u bazenu, okrenut leđima.

1/4 Vidi galeriju Nataša Rodić uživa sa dečkom Foto: Printscreen Instagram

- Moj omiljeni pogled - napisala je Nataša u opisu objave, a iako je sakrila lice svog partnera, po fotografiji se može naslutiti da je on sav u mišićima!

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