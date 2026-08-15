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Dača Virijević večeras se pojavio na snimanju emisije "Narod pita", gde je, kao i uvek, otvoreno govorio o aktuelnim rijaliti temama. Tom prilikom osvrnuo se na svoju prijateljicu i pobednicu "Elite 9" Staniju Dobrojević, koja se trenutno ne nalazi u Srbiji, ali i na druge učesnike rijalitija.

Dača nije štedeo reči, pa je bez ustezanja izneo svoje mišljenje o pojedinim učesnicima i njihovim postupcima.

Danilo Dača Virijević ulazi u Elitu 9 Foto: Pritnscreen/Instagram

O cimerima

- Teodora postala pevačica? Što da ne, ja je podržavam, neka se trudi, ja neću sigurno nikome ništa loše komentarisati, svako ima pravo da pokuša. Uroš Stanić i ona samo neka prave šou, podržavam oboje! Sofija je ispala loš čovek, a bio sam uz nju tokom celog rijalitija! Mislio sam da je dobra osoba, ali sam video šta je pričala loše o meni, takvi prijatelji mi ne trebaju. Idem uskoro kod Milice, pa ćemo u provod - rekao je prvo Dača okupljenim medijima.

"Luka me je ucenio..."

- Filip Đukić otišao u Durovnik? Verovatno obilaze istorijske znamenitosti... (smeh) Znamo kolika je strast bila između njih u Beloj kući, biće to neka vrsta veze.Luka me je ucenio da ne diram Anitu i njega, kaže da će objaviti sve glasovne poruke, a ispostavilo se da je objavio sve. Aneli i Sita nisu u dobrim odnosima, pričaju loše jedna o drugoj, to je porodica raspad sistema - dodao je on.

Luka Vujović ispao u finalu Elite 9 Foto: Marko Karović

"Stanija kaže da neće da se vraća u Srbiju"

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

- Stanija je na odmoru, nije u državi. Sa porodicom je, kaže da neće da se vraća... (smeh) Ima udvarača, ali ništa ozbiljno, ne zanimaju je muškarci. Uživa u čarima pobede! Večeras u emisiji neću koristiti uvrede, to sam rekao sebi. Maju gotivim jer se blesavi, a Asmin je nekad govorio da sam mu sinčić, sačuvaj Bože... Asmin je glupa osoba, on je neki biznismen kao, ali on je glup - istakao je Dača Virijević.

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29:55
STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV