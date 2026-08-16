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Voditeljka Adriana Čortan koja je nekada radila kao voditeljka na "Pinku", bila je u žiži interesovanja javnosti zbog veze sa pevačem Željkom Joksimovićem, ali i zbog čuvenog "prevoda" Novog Sada u "New Now" u jednoj emisiji, a danas, reklo bi se, živi kao u bajci.

Sada je pokazala je na društvenim mrežama slike sa članovima porodice. Ona je podelila da je odvela najbliže u Hrvatsku, a fotografije su oduševile sve njene pratioce. Na fotkama sa ostrva Korčula ih vidimo u kupaćim kostimima, kako poziraju tokom plovidbe velikim čamcem, a osmesi nisu izostali.

Adriana Čortan nije krila koliko joj je puno srce zbog familije na okupu, a na slikama vidimo i prelepo, prozirno more, te poglede od kojih zastaje dah.

1/6 Vidi galeriju Adriana Čortan Foto: Screenshot

Udala se za biznismena pre 8 godina

Podsetimo, Adriana se 2018. godine udala za zgodnog biznismena Nemanju Simića, a o njihovom venčanju u Crkvi Svetog Marka u Beogradu i raskošnoj svadbi dugo se pričalo.

Nemanja je Adrianu zaprosio u martu pomenute godine, na Džibonijevom koncertu na Kopaoniku, dok je po venčanju njegovo prezime dodala svom, a od tada su maltene nerazdvojni.

Adriana se pre nekoliko godina provodila sa manekenkom Naomi Kembel i kreatorkom Viktorijom Bekam u Dohi, gde je bila sa vlasnicom kompanije "Mis Ju" Vesnom de Vinčom, a sada na njenom Instagram nalogu možemo videti kako uživa sa suprugom na Baliju.