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Tokom sinoćnjeg koncerta "Amadeus bend" u Spužu došlo je do opšteg meteža i masovne tuče među posetiocima. Sukob je izbio u trenutku dok je bend na bini izvodio numeru sa Teodorom Šćepanović.

Na snimku koji se ubrzano širi društvenim mrežama vidi se kako je incident na koncertu Amadeus benda počeo bezazlenim koškanjem gostiju u publici, ali je situacija ubrzo eskalirala i prerasla u divlji i masovni fizički obračun.

Uprkos tome što je ispred njih vladao potpuni haos i što su se gosti besomučno tukli, članovi Amadeus benda nisu prekidali nastup, već su nastavili da sviraju i obavljaju svoj posao kao da se ništa ne dešava.

Obezbeđenje i policija hitno reagovali

U pokušaju da spreči teže posledice, prvo je intervenisalo obezbeđenje koje je pokušalo da razdvoji razjarene učesnike i smiri strasti u publici.

Ubrzo se u rešavanje incidenta uključila i policija. Službenici Odeljenja bezbednosti Danilovgrad brzom i odlučnom reakcijom uspostavili su kontrolu nad situacijom i uspešno očuvali javni red i mir.