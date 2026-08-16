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Pevačica Maja Berović je u subotu održala koncert u Boru pred više hiljada ljudi koji su je dočekali snažnim ovacijama i aplauzom.

Za ovu noć Maja je spremila brojna iznenađenja, a jedno od njih usledilo je čim je kročila na binu, kada je fanovima premijerno pokazala svoju novu frizuru. Berovićeva je dugu kosu skratila na paž, koji joj savršeno pristaje i čini da izgleda još mlađe. Prepoznatljivu plavu boju kose je zadržala, a kako i ne bi kada je to vremenom postao njen zaštitni znak.

Vidno raspoložena, nasmejana i puna energije, Maja je u Bor došla u pratnji najbližih saradnika, a kada je izašla iz skupocene mašine i pokazala novi izgled, mnogi su ostali bez teksta! Teksas šorčić čuvene kuće Mugler istakao je njene atribute u prvi plan, dok je u gornjem delu bila malo svedenija.

1/10 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Privatna arhiva

Nosila je crni bodi i strukirani sako, a dekolte je ukrasila skupocenim nakitom jednog od najtraženijih luksuznih brendova Balenciaga.

Ipak, svu pažnju odnele su efektne čizme, koje su njenom stajlingu dale potpuno drugu dimenziju.

Veče je otvorila jednim od svojih najvećih hitova "Harem", a u jednom trenutku je i sišla sa bine čime je izazvana potpunu euforiju kod publike.

01:15 Maja Berović pred hiljadama ljudi kao milion dolara! Premijerno pokazala novu frizuru Izvor: Privatna arhiva