Slušaj vest

Bivši košarkaš Nikola Peković ponovo je u žižu interesovanja, a ovaj put zbog zvaničnog razvoda sa doktorkom Violetom posle deset godina braka s kojom ima sina. Brakorazvodna parnica, prema saznanjima Kurira, okončana je u junu, a bivši supružnici su se, sporazumno razveli bez javnih sukoba i teških reči. Iako se još nije zvanično ni razveo, bivši košarkaš se venčao u crkvi sa novom izabranicom. Kako je tvrdio izvori bliski porodici za Kurir, ceremonija venčanja upriličena je diskretno, daleko od očiju javnosti, u krugu najuže porodice i kumova.

1/4 Vidi galeriju Supružnici imaju nove živote Foto: Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Kurir, Nenad Kostic, Shutterstock, Privatna Arhiva, Carlos Gonzalez / Zuma Press / Profimedia

Titova vila

Pekman već godinama gradi po Zlatiboru, gde je sagradio luksuzni kompleks u blizini autobuske stanice, a kupio i vilu pokojnog predsednika SFRJ Josipa Broza Tita u naselju Palisad. Košarkaš je planirao da renovira ovo kulturno dobro i pretvori ga u muzej, a na placu veličine od oko dva hektara, na kome se nalazi ova kuća, uveliko gradi luksuzni apartmanski kompleks u koji je, kako saznajemo, uložio oko 15 miliona evra.

Foto: Kurir

Vila Slobe Miloševića

On je pre devet godina kupio vilu Slobodana Miloševića u Tolstojevoj 33 na Dedinju. Kako su tada mediji pisali, sportista se o svemu za vilu od 900 kvadrata dogovorio sa Miloševićevom udovicom Mirjanom Marković i sinom Markom Miloševićem, uz posredovanje jedne beogradske agencije. Takođe, kako se spekulisalo cena ove vile bila je dva miliona evra.

- Peković se dogovorio sa Mirom Marković da bude ta cena. Unutrašnjost kuće je s godinama propadala, pa je košarkaš zbog toga uspeo da je dobije za manje od polovine početne cene. A, sigurno je da ga čekaju i ozbiljna ulaganja pre nego što se u nju useli - rekao je 2016. godine izvor blizak košarkašu.

1/7 Vidi galeriju Vila Slobe i Mire Foto: Kurir

Pre nego što ju je 2016. godine kupio Peković prodavala se čak 17 godina, a cena joj je bila pet miliona evra. Međutim, pre oko nekoliko godine, beogradski mediji su pisali da je tek tada Peković uplatio prvu ratu za kupovinu vile.

Prva tranša od 100.000 evra isplaćena je naslednicima Mariji i Marku Miloševiću. Ipak, vilu je navodno potom kupio Zoran Karić, jedan od četvorice braće Karić.

Kompleks na Zlatiboru

Peković je, podsetimo, još 2016. Nikola je postao vlasnik placa veličine 1,2 hektara u centru Zlatibora, na kojem se nalazi autobuska stanica, vredan tri miliona evra. Bivši sportista je u turističkom centru Srbuje, nadomak jezera, sagradio kompleks.

Kako navode na zvaničnom sajtu, "odiše besprekornim komforom i prefinjenim stilom, koji budućim stanarima pružaju osećaj savršenog balansa između prirode i moderne arhitekture", a "svojim eksterijerom kompleks doprinosi raskošnijem izgledu centra".

1/7 Vidi galeriju Nikola Peković, Zlatibor Foto: printscreen/balkansquare.com

Stanovi su opremljeni sistemom za pametnu kuću uz pomoću kojeg se vrši kontrola potrošnje električne energije, ručno i daljinsko podešavanje sistema za grejanje, kao i praćenje otvorenosti ulaznih vrata što doprinosi sigurnosti doma.

Razvod nakon 10 godina braka

Podsetimo, košarkaš Nikola Peković i njegova supruga Violeta zvanično su se razveli nakon deset godina braka.

Violeta i Nikola Peković upoznali su se 2015. godine u Pljevljima, gde je ona u to vreme živela, a upoznao ih je blizak prijatelj proslavljenog košarkaša. Violeta je osam godina starija od Nikole, a njihovu ljubav krunisali su gala venčanjem 18. juna 2016. godine u Bečićima.

Par je već u februaru naredne godine dobio sina Fedora. Svojeg naslednika krstili su u martu 2018. godine, neposredno pre njegovog prvog rođendana, u manastiru na Cetinju.

Violeta Peković je potvrdila da je starateljstvo nad sinom pripalo njoj, a njen komentar o Nikolinom novom životu privukao je veliku pažnju javnosti.