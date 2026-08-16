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Nataša Rodić trenutno uživa na Mikonosu, odakle redovno deli detalje svog odmora sa pratiocima na društvenim mrežama. Bogdanina sestra poznata je kao veliki ljubitelj luksuza i putovanja, pa ni ovog leta nije propustila priliku da pokaže kako provodi dane na jednoj od najpopularnijih destinacija.

Foto: preentscreeaninstagramnatašarodić

Nataša je u prethodnih nekoliko godina svoju liniju dovela do zavidne forme, a sada je još jednom pokazala rezultate. Pozirala je u crnom gornjem delu bikinija i crnoj suknji, dok je u zavodljivom izdanju snimala svoj izgled i u prvi plan stavila dekolte.

Ipak, pored atraktivnog izdanja, pažnju javnosti privlači i njen ljubavni život. Nataša već neko vreme boravi na Mikonosu u društvu svog izabranika, ali njegovo lice vešto skriva od javnosti i retko ga pokazuje na društvenim mrežama.

Nedavno je ipak napravila mali izuzetak i objavila fotografiju svog dečka, ali tako da njegov identitet ostane misterija. Na fotografiji je partner okrenut leđima, dok je Nataša uz objavu kratko napisala: „Moj omiljeni pogled“.

Sudeći po njenim objavama, Rodićeva trenutno uživa punim plućima – u suncu, moru, luksuzu i društvu svog misterioznog partnera.

1/4 Vidi galeriju Nataša Rodić zapalila Mikonos Foto: Preent Screen

Natašin partner i dalje misterija

Iako Nataša redovno deli trenutke sa letovanja, identitet svog partnera i dalje drži u tajnosti. Njegovo lice do sada nije pokazala javnosti, a na fotografijama koje je objavljivala mogli su se videti tek njegovi delovi tela, uključujući tetovirane ruke i noge.

Dok su boravili na Mikonosu, ona je uslikala svog izabranika dok se opuštao u bazenu, okrenut leđima.

- Moj omiljeni pogled - napisala je Nataša u opisu objave, a iako je sakrila lice svog partnera, po fotografiji se može naslutiti da je on sav u mišićima!