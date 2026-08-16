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Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović svojevremeno je sa velikom tugom govorila o pokojnom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu, koji je ubijen 2000. godine. Tom prilikom otkrila je šta bi mu rekla kada bi imala priliku da mu se još jednom obrati.

Foto: Printscreen YouTube

Pevačica je emotivno govorila o periodu koji je usledio nakon njegove smrti, posebno o praznini koju je njegov odlazak ostavio u njihovom porodičnom domu i životima njihove dece.

- Rekla bih mu da je ostala velika praznina. Posebno u sobi kod dece, praznina koju ne može ništa da popuni. Roditelje ne može da zamene niko i ništa. Rekla bih mu da sam uspela, iako sam sa 26 godina ostala sama s dvoje male dece. Jedno je imalo tri godine, jedno godinu i po dana. Rekla bih mu da sam uspela da ih vaspitam i da ih uputim na pravi put i da sam jako ponosna na njih. Rekla bih mu da sam još jača i nezavisna, bez obzira na bolan put koji sam prolazila, uspevala ili padala. Ali nisam se slomila ni na trenutak. Rekla bih mu da ne brine i da ga nismo zaboravili. Eto, to bih mu rekla - rekla je Ceca.

Njene reči tada su privukle veliku pažnju javnosti, a mnogi su komentarisali način na koji je govorila o pokojnom suprugu, ističući emociju, tugu i ponos koji su se mogli primetiti u njenim rečima.

Bio u vezi sa glumicom

Podsetimo, Ljiljana Mijatović, nekadašnja glumica poznata po ulozi u filmu "Beštije", 1980. godine dobila ćerku Anđelu iz veze sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Zahvaljujući svom izgledu i šarmu, važila je za jednu od najlepših žena tog vremena, ali se pre mnogo godina povukla iz javnosti.

1/9 Vidi galeriju Arkan i Ceca Foto: Preentscreen/Youtube, Printscreen Youtube / SrbijaForumNet, EPA

"Željka sam upoznala u ranoj mladosti. Ja sam kao devojčurak sa 15 godina odlazila na matine u 'Cepelin'. To je tada bilo u modi subotom i nedeljom. Blizu njega je stanovao i moj najbolji drug, koji je bio momak njegove sestre. Tako smo mi postali dobri drugari i nalazili bi se često nedeljom, pošto ja tada uveče nisam smela da izlazim. Sedeli bismo u parkiću, a on bi obavezno otišao da kupi kolače, pošto smo delili zajedničku ljubav prema slatkišima.