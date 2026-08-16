CECA S TUGOM U OČIMA PROGOVORILA O ARKANU: "Bez obzira na bolan put kroz koji sam prolazila..." Svi gledaju u jedno (VIDEO)
Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović svojevremeno je sa velikom tugom govorila o pokojnom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu, koji je ubijen 2000. godine. Tom prilikom otkrila je šta bi mu rekla kada bi imala priliku da mu se još jednom obrati.
Pevačica je emotivno govorila o periodu koji je usledio nakon njegove smrti, posebno o praznini koju je njegov odlazak ostavio u njihovom porodičnom domu i životima njihove dece.
- Rekla bih mu da je ostala velika praznina. Posebno u sobi kod dece, praznina koju ne može ništa da popuni. Roditelje ne može da zamene niko i ništa. Rekla bih mu da sam uspela, iako sam sa 26 godina ostala sama s dvoje male dece. Jedno je imalo tri godine, jedno godinu i po dana. Rekla bih mu da sam uspela da ih vaspitam i da ih uputim na pravi put i da sam jako ponosna na njih. Rekla bih mu da sam još jača i nezavisna, bez obzira na bolan put koji sam prolazila, uspevala ili padala. Ali nisam se slomila ni na trenutak. Rekla bih mu da ne brine i da ga nismo zaboravili. Eto, to bih mu rekla - rekla je Ceca.
Njene reči tada su privukle veliku pažnju javnosti, a mnogi su komentarisali način na koji je govorila o pokojnom suprugu, ističući emociju, tugu i ponos koji su se mogli primetiti u njenim rečima.
Bio u vezi sa glumicom
Podsetimo, Ljiljana Mijatović, nekadašnja glumica poznata po ulozi u filmu "Beštije", 1980. godine dobila ćerku Anđelu iz veze sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Zahvaljujući svom izgledu i šarmu, važila je za jednu od najlepših žena tog vremena, ali se pre mnogo godina povukla iz javnosti.
"Željka sam upoznala u ranoj mladosti. Ja sam kao devojčurak sa 15 godina odlazila na matine u 'Cepelin'. To je tada bilo u modi subotom i nedeljom. Blizu njega je stanovao i moj najbolji drug, koji je bio momak njegove sestre. Tako smo mi postali dobri drugari i nalazili bi se često nedeljom, pošto ja tada uveče nisam smela da izlazim. Sedeli bismo u parkiću, a on bi obavezno otišao da kupi kolače, pošto smo delili zajedničku ljubav prema slatkišima.