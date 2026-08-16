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Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je o teškom periodu provedenom u zatvoru, te otkirla koji je to emotivni trenutak koji je zauvek ostao urezan u njenom sećanju.

Ceca Ražantović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Strpali su me u ćeliju i kada su upalili svetlo, osetila sam se istovremeno istraumirano i osramoćeno. Želela sam da umrem od sramote", prisetila se Ceca. Međutim, ono što je usledilo potpuno ju je zateklo.

"Pale svetlo, ja vidim na zidovima koji su ispisani sve moje pesme! Od poda, do plafona, sve moje pesme a u sredini "Oče naš" molitva", ispričala je Ceca.

122 dana provela u zatvoru

"Pomislila sam samo u sebi, Bože, šta sam ja doživela. Molim te probudi me iz ovog sna, iz ove traume, ovo nije normalno", prisetila se Ceca.

Ovaj događaj, iako se odigrao u teškim okolnostima, Ceci je, kako kaže, pružio neverovatnu snagu i utehu tokom 122 dana provedenih u zatvoru.

"Svima nam se svašta dešava, ali važno je da smo živi i zdravi", zaključila je Ceca.

Otkrila korz šta je prošla njena porodica

1/5 Vidi galeriju Pevačica doživela nezgodu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Preent Screen

Podsetimo, pre nekoliko godina, u razgovoru za beogradske medije, Ceca je otkrila kroz kakva iskušenja je njena porodica tih dana prolazila i sa čime se ona suočavala.

- Čak 150 policajaca je upalo u moju kuću. Nije bilo potrebe za tim, mogli su da me pozovu da dođem u stanicu! Mojoj Anastasiji su naslonili četiri duge cevi na slepoočnicu. Imala je samo četiri godine. Dok se sve to dešavalo, samo sam mislila na nju i Veljka. Srećom, moji roditelji su uspeli da ih sačuvaju da ne slušaju laži o meni. Tasa i Veljko su godinama verovali da sam tih 121 dan bila na turneji po Americi - iskrena je bila Ceca.