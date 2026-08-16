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Jelena Radanović našla se u centru nove javne drame nakon što je Ana Nikolić otvoreno prozvala suprugu Slobe Radanovića i zapretila da će izneti dokaze o njihovoj navodnoj komunikaciji. Dok se prepucavanje među pevačicama ne stišava, Jelena se oglasila sa odmora, a njene objave mnogi su protumačili kao odgovor na celu situaciju.

Supruga Slobe Radanovića trenutno boravi na moru, odakle je prvo objavila poruku o manipulaciji i nepoštovanju.

- Manipulacija je kada te krive zbog tvoje reakcije na njihovo nepoštovanje - napisala je Jelena.

Foto: Screenshoot

Nedugo zatim usledila je i fotografija sa suprugom Slobom Radanovićem, uz stihove iz pesme Cece Ražnatović „Da ne čuje zlo“.

- Lete ptice grabljivice, tuđu sreću grabe, pa neka ih, sreća i nije bila za slabe - navela je Jelena uz zajedničku fotografiju.

Njene objave usledile su nakon što je Ana Nikolić javno iznela ozbiljne prozivke na račun Slobine supruge.

Teške pretnje

Podsetimo, povod su, prema Aninim tvrdnjama, poruke koje je Jelena navodno slala njenom partneru Goranu Ratkoviću Raletu.

Nikolićeva je prethodno poručila Jeleni da više ne kontaktira Raleta, uz tvrdnju da je pronašla određene poruke i fotografije.

Budem li videla još jednu tvoju poruku poslatu Raletu, jer ti si apsolutno nekompetentna da se baviš muzikom, a Rale više nema čepljenja i sve slike koje sam našla, zube i sve. Šta si ti? Lekari bez granica, alo - rekla je Ana.

Pevačica je potom iznela i niz uvreda i pretnji na račun Jelene.

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Printscreen Instagram

- Budeš li mu se obratila povodom ovoga, odseći ću ti jezik, kunem ti se. Ku*etino raspala. Nemoj da ti uništim i ovaj brak i oteram u dom za majke sa decom koja nemaju za život. I da ti Kiju vratim na vrat da ti napravim pakao od života - govorila je Nikolićeva.

Ana je, prema navodima iz prvobitnih objava, otišla još dalje, poručivši Jeleni da će je, ukoliko nastavi da kontaktira Raleta, „izvlačiti iz Drine i Morave“.

"Ni jedna žena ovo sebi ne sme da dozvoli"

Posle pretnji koje je joj uputila pevačica, oglasila se Jelena za Kurir.

- Rale je naš kućni prijatelj i Slobin dugogodišnji saradnik. Koliko shvatam problem je što sam se konsultovala sa njim u vezi estetike svojih zuba. Sve ostalo je njena projekcija. Nisam je nikada upoznala, nažalost, žao mi je što je u ovakvom stanju, i što od najnormalnijih životnih okolnosti pravi dramu. Nijedna žena ne treba sebi da dozvoli da se na ovaj način obraća drugoj ženi. Svi smo mi grubi kada smo ljuti, ali ovo su ozbiljne pretnje - navela je Jelena za Kurir.

Ana ostavila Raleta zbog Jelene

Ana Nikolić ponovo je stavila tačku na vezu sa Goranom Ratkovićem Raletom, nakon što se on oglasio i istakao da ona nije u pravu i da je sa Jelenom Radanović isključivo u prijateljskim odnosima.

- Nikada. Znaš ti odlično. Zato si i uradio upravo ono posle čega nema povratka. Sada živi sa tim. Ako imaš imalo savesti i mozga. Stida, srama i obraza. Jer sve si ovo mogao, ali da završiš kao čovek. Ti nikada nisi bio čovek. Ti si nešto mlako. Ni dovoljno lep, ni dovoljno bogat, ni dovoljno glup, ni dovoljno pametan. Ti nisi - napisala je Ana u oproštajnoj poruci Raletu u kojoj je raskinula njihovu vezu, a koju je objavila na Instagramu.

Ana preti Slobinoj Jeleni: