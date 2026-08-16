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Na sinoćnjem koncertu grupe "Amadeus bend“ u Spužu došlo je do masovne tuče, a povodom incidenta oglasila se i crnogorska policija.

Tim povodom Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore objavilo je zvanično saopštenje u kojem su izneti detalji nemilog događaja, a njihovo obraćanje javnosti prenosimo u celosti:

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Foto: Marko Cvetković

- Nakon ponoći, u mestu Spuž, opština Danilovgrad, na platou ispod mosta na reci Zeti, gde se održavao koncert u okviru manifestacije „Spuško ljeto“, došlo do narušavanja javnog reda i mira svađom više lica.

Naime, na samom kraju javne priredbe, došlo je do verbalne rasprave, a zatim i do fizičkog kontakta između više lica, kojom prilikom je napadnut i službenik Stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbednosti Danilovgrad koji se nalazio na službenom zadatku.

Policijski službenici angažovani na obezbeđenju javne priredbe su u kratkom roku uspostavili stabilan javni red i mir, nakon čega su u službene prostorije doveli više lica od kojih su prikupljena obavještenja na okolnosti predmetnog događaja.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog dela, već da se u radnjama učesnika cene elementi prekršaja.

Zbog počinjenih prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, slobode su lišeni B.I. (42) i I.I. (36), oba iz Danilovgrada, protiv kojih je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Navedena lica će danas biti sprovedena Sudu za prekršaje u Podgorici - stoji u saopštenju.

Sukob izbio tokom nastupa "Amadeus benda"

Tropiko i Amadeus bend Foto: Kurir

Podsetimo, tokom sinoćnjeg koncerta popularnog sastava "Amadeus bend" u Spužu došlo je do opšteg meteža i masovne tuče među posetiocima.

Uprkos tome što je ispred njih vladao potpuni haos i što su se gosti besomučno tukli, članovi Amadeus benda nisu prekidali nastup, već su nastavili da sviraju i obavljaju svoj posao kao da se ništa ne dešava.

Kurir.rs/CDM

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Amadeus bend sleteo bez Ace Izvor: Kurir televizija