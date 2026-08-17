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Poznate ličnosti sa estrade našle su se u centru incidenata koji su svojevremeno potresli javnost. Iako su pojedine tuče i sukobi izazvali veliku pažnju i brojne reakcije, u nekim slučajevima nije došlo do sudskog epiloga, dok su se pojedini postupci razvlačili godinama.

Predstavljamo vam neke od najzvučnijih tuča u kojima su učestvovali poznati, a koje su dobile sudski epilog tek posle mnogo godina ili do njega još uvek nije došlo.

Stefan Đurić Rasta i Slobodan Nešović

Bivši suprug pevačice Ane Nikolić, Stefan Đurić Rasta je u društvu četvorice prijatelja navodno pretukao Slobodana Nešovića Loku. Rasta i Loka dali su iskaze u policiji, a njihove priče su se u potpunosti razlikovale. Ovaj incident privukao je veliku pažnju javnosti.

Rasta je tada izjavio da nije došlo ni do kakvog sukoba.

"To su izmišljotine, nije došlo do fizičkog sukoba. On se samo zaključao u WC i vikao "Upomoć", izjavio je tada Rasta u emsiji "Ami Dži šou".

Foto: Damir Dervišagić, Nebojša Mandić

Postupak protiv Raste i još četvorice muškaraca za nasilničko ponašanje vodio se pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, koji je doneo oslobađajuću presudu. Na tu presudu uložena je žalba, koja je odbijena, te je Viši sud u Beogradu potvrdio oslobađajuću presudu.

Mina Kostić i Indira Aradinović Indi

Jedna od najzapaženijih tuča dogodila se na "Grandu" kada su se sukobile Mina i Indi. Njih dve su se potukle na probi jednog muzičkog festivala 2008. godine, kada je Kostićeva želela da sa svojom suparnicom raščisti račune.

Do sukoba je došlo kada je Mina htela da razgovara sa Indi o svom bivšem mužu Tiki, koji je u tom trenutku bio u emotivnoj vezi sa Indirom. Pevačice su se čupale, šutirale i gurale, a pripadnici obezbeđenja su ih jedva razdvojili.

Njih dve nikada nisu završile na sudu, a nakon incidenta samo su rešile da se ignorišu.

Potukle se sestre Indi i Edita



Sestre i pevačice Indira Aradinović Indi i Edita Aradinović potukle su se na sred ulice. Njih dve su se rvale po betonu, a sve vreme je pokušavao da ih razdvoji jedan momak. Snimak ove tuče pojavio se na pojedinim portalima, a na njemu se jasno čuje kako Indi od sestre traži da joj vrati telefon. U tom momentu Edita vidno besna baca telefon nekoliko metara dalje.

Nastavile su da se guraju a u jednom momentu je uletela i njihova majka koja je pokušala da ih razdvoji. Edita je otišla u stan a Indi je sela u svoj automobil i uputila se u nepoznatom pravcu.

Miloš Bojanić i Ivan Fece Firči

U rijalitiju dvor došlo je incidenta kada je netrpeljivost između Firčija i Bojanića kulminirala, pa je došlo do tuče. Poznati bubnjar Ivan Fece Firči je tada izgubio kontrolu, pa je ispolivao sokom svog neprijatelja, da bi ga potom gađao u glavu. Milošu je tada ukazana pomoć lekara zbog povreda oka u beogradskom Urgentnom centru.

- Zvao sam advokata i rekao sam mu da pocepa tužbu protiv Firčija! On je običan beskućnik koji nigde ništa nema i neću da gubim vreme povlačeći se sa njim po sudovima. Ma, od njega je i Bog digao ruke, pa ću i ja - rekao je jednom prilikom Bojanić koji je odustao od tužbe.

Foto: Damir Dervišagić I Marina Lopičić



Zorica Marković i Vesna Vukelić Vendi

Na imanju u Lisoviću ozbiljno su zaratile Vendi i Zorica, ali do najvećeg incidenta došlo je u studiju gde su se pojavile obe učesnice "Farme". Zorica je svoju suparnicu polila vodom, a Vendi je pobesnela pa ju je gađala nameštajem koji je zatekla u studiju. Vukelićevu su smirili pripadnici obezbeđenja, a Zorica se za to vreme smejala jer je uspela da je izvede iz takta.

- Ja ću da je strpam u zatvor. Može da bira, Padinjak, Sremsku Mitrovicu ili Centralni zatvor. Možda ipak Centralni zatvor, lakše mi je da joj donosim banane tamo jer sam humanista. Izdržaće tu kaznu, tamo će naučiti da svoje iskrivljene mačeve više ne upire ka meni, nego da se snishodljivo pokloni i totalno preobrazi iz korena i krene u novi život. Nadam se da će uspeti u tome, ako ne onda će ostati tamo gde je sad - rekla je Vendi prošle godine, ali do sudskog epiloga još nije došlo.

Saša Ćurčić Đani i Dalibor Andonov Gru

Popularni reper, koji je poginuo 2019, i bivši sportista žestoko su se potukli u rijalitiju "Parovi". Đani i Gru brutalno su se obračunali, pa su se tako udarali pesnicama, rvali na podu, a ni obezbeđenje niije moglo da ih razdvoji.

S obzirom da je Gru samo želeo da zaboravi incident, njih dvojica nisu završili na sudu.

Miki Đuričić i Marko Vanila

Miki Đuričić napao je di-džeja Marka Vanilu na Farmi broj 4. Skočio je na njega, udario ga i pocepao mu majicu. Marko mu nije uzvratio udarac, ali to se nije moglo videti jer je, budući da je bio prenos uživo, slika odmah bila zamagljena.

Hasan Dudić i Jelena Golubović

Hasan Dudić je izbačen iz rijalitija Parovi zato što je pretukao Jelenu Golubović. Njih dvoje su se posvađali u dvorištu, a situacija je kulminirala kada je Jelena rekla Hasanu da "j**e svoju decu". Pevač je tada dotrčao do Golubovićeve, udario je, povukao sa stolice na kojoj je sedela i šutnuo u glavu, dok je Vita pokušavao da ga smiri.

Treći osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom se Hasan Dudić oslobađa optužbe da je počinio krivično delo nasilničkog ponašanja kada je fizički nasrnuo na Jelenu Golubović.

Hasan je bio zadovoljan presudom, ali je, kako je pričao, zbog tog incidenta doživeo veliku torturu.