VLADA STANOJEVIĆ SE OPET VRATIO U SRBIJU! Devojka ga optužila za nasilje, on 10 godina bio u bekstvu: Evo gde je prvo otišao i kako danas izgleda (FOTO)
Vladimir Vlada Stanojević, nekada omiljeni voditelj emisije "City", ponovo se vratio u Srbiju nakon deset godina provedenih u Americi.
Vlada je prvi put došao u rodnu zemlju krajem prošle godine, a njegov povratak u prestonicu tada je obeležen druženjem sa prijateljima u jednom beogradskom klubu, gde su se veselili do kasno u noć. Tokom večeri, na video-bimu se pojavila poruka posvećena Stanojeviću: "Dobrodošao Vladimire".
Ovog puta, Vlada je obišao Hram Svetog Save na Vračaru, a uz selfi ispred Hrama i nekoliko fotografija iz same bogomolje, istakao je da se oseća blagosloveno.
Podsetimo, voditelja je 2015. godine tadašnja devojka Anamarija Žujović prijavila za fizičko nasilje, što je rezultiralo sudskim postupkom.
On se potom preselio na drugi kontinent.
Od 2016. Stanojević je živeo i radio u Las Vegasu, gde se i oženio.
- Ta situacija je dosta uticala da dođem u Ameriku.. Došao sam da se odmorim od svega i sklonim od stresa, a sticajem okolnosti sam ostao. Radio sam u medijima, pisanim i tabloidima... Priznaćeš, mnogo je interesantnije da se napiše da je neko pobegao i da je na poternici, nego otišao je da se odmori i ostao. Hajde da vidim gde je ta poternica. Živim i radim u Americi, imam američke papire, ne bi ljudi valjda dali to nekom kriminalcu sa poternice. To je budalaština. Ljude ne mogu da krivim jer ne znaju šta je istina, oni samo vide ono što je plasirano. To zastareva naravno, ja ne bih otišao da ne znam šta me tamo čeka, naravno da će biti sve okej. Dočekaće me tamo sa trubačima, a ne sa policijom - ispričao je Vlada u podkastu "Only in America with Mina".
Kurir.rs
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