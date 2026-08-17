- Ta situacija je dosta uticala da dođem u Ameriku.. Došao sam da se odmorim od svega i sklonim od stresa, a sticajem okolnosti sam ostao. Radio sam u medijima, pisanim i tabloidima... Priznaćeš, mnogo je interesantnije da se napiše da je neko pobegao i da je na poternici, nego otišao je da se odmori i ostao. Hajde da vidim gde je ta poternica. Živim i radim u Americi, imam američke papire, ne bi ljudi valjda dali to nekom kriminalcu sa poternice. To je budalaština. Ljude ne mogu da krivim jer ne znaju šta je istina, oni samo vide ono što je plasirano. To zastareva naravno, ja ne bih otišao da ne znam šta me tamo čeka, naravno da će biti sve okej. Dočekaće me tamo sa trubačima, a ne sa policijom - ispričao je Vlada u podkastu "Only in America with Mina".