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Neda Ukraden danas slavi 76. rođendan, a pevačica još jednom je pokazala da joj godine definitivno ne mogu ništa. Iako je zakoračila u osmu deceniju života, Neda izgleda bolje nego ikad.

Rođendan je provela u društvu najbližih – ćerke, troje unučadi i dragih prijatelja, koji su joj priredili proslavu za pamćenje.

Terasa je bila ukrašena brojnim balonima, a slavlje je proteklo u znaku osmeha, dobre energije i porodične atmosfere.

Neda nije krila koliko je srećna, a za ovu posebnu priliku odabrala je elegantnu haljinu u kojoj je izgledala veoma otmeno i ženstveno.

Foto: Screenshot

- Još jedna godina, a u srcu mi je još više ljubavi, uspomena i zahvalnosti. Ne brojim godine, brojim trenutke koji su me učinili srećnom. Zahvalna sam za svaki novi dan, za svoju porodicu, prijatelje, svoju publiku i sve vas koji ste godinama uz mene. Život je najlepši kada ga živiš punim plućima - napisala je Neda uz fotogarfije sa proslave, ali i fotografiju na kojoj pozira kraj mora u plavom bikiniju preko kojeg je nosila crnu providnu haljinu.

Foto: Screenshot

Podsetimo, pevačica je jednom prilikom otkrila da nikada nije posećivala plastične hirurge, i otkrila tajnu svog mladolikog izgleda.

- Nega, ishrana i vežbe se podrazumevaju, ali i život bez kompleksa i predrasuda. Leto je moje vreme, rođena sam u suncu i sve je uvek lepše kada je toplo. More i plivanje obožavam, a uživam i u hrani iz mora koju sama pripremam - rekla je jednom prilikom Neda.