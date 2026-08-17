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Emina Jahović početkom leta preselila se u novi luksuzni stan u evropskom delu Istanbula, saznaje Kurir.

Pop zvezda je za novu nekretninu od 100 kvadrata sa prelepim pogledom na Bosfor izdvojila oko milion evra.

Po njenom ukusu

Foto: Prinskrin Instagram

- Emina je pravi nomad. Nju ne drži mesto, pa se gotovo na svake dve godine seli s jednog kraja Istanbula na drugi. I dok je za druge ljude selidba pravi horor, Emina obožava da menja mesta stanovanja. Prija joj da menja prostor i enterijere u kojima živi, uopšte joj ne prija da se zadržava na jednom mestu. Ovog puta ona se odlučila za totalnu promenu, pa se iz azijskog dela preselila u evropski deo grada. Imala je toliko stvari da je selidba trajala skoro dva meseca, to se baš odužilo - priča naš izvor, pa nastavlja:

- U starom stanu u azijskom delu Emina je imala totalni mir. Bila je okružena šumom i zelenilom, a sada je u epicentru dešavanja, gužve i haosa. Njen novi stan se nalazi u kvartu Bejolu kod čuvenog Taksima. Stan se nalazi u jednoj od najluksuznijih zgrada i ima prelep pogled na Bosfor. Ima 100 kvadrata, vrednost je oko milion evra. To se lako može proveriti. Emina je oduševljena stanom i pogledom, sve je uredila po svom ukusu. Jedino što joj smeta je ogromna buka, ali se polako navikava i na to. Prijatelji joj kažu da se ništa ne nervira, jer će se svakako za dve godine opet preseliti na neku novu lokaciju (smeh) - zaključuje naš sagovornik.

1/8 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Prinskrin Instagram

Sudeći po fotografijama koje je nedavno objavljivala na Instagramu, enterijer stana savršeno je balansiran tako da podržava i estetiku i zdrav način života, pa tako Emina u svom domu poseduje i ličnu teretanu, koja joj je izuzetno važna jer svakodnevno trenira.

Iako stan obiluje luksuznim detaljima, dnevni boravak i ostatak prostora morali su biti funkcionalni, pre svega zbog njenih sinova, kojima je udobnost na prvom mestu.

Kupatilo u novom stanu posebno ostavlja bez daha. Kombinacija dve vrste pločica, mermer i mozaik, kao i srebrni detalji, savršeno se sklapaju u harmonični prostor kao sa stranica najskupljeg kataloga o uređenju doma.

I sama Emina potvrdila nam je da odnedavno uživa u novom životnom prostoru.

Foto: Prinskrin Instagram

- Ja se inače selim na dve godine. Volim da se selim. To mi se sviđa, a i malo mi je takva sudbina da se selim. Volim da menjam prostor i enterijer u kome živim u zavisnosti od svog raspoloženja. Nekad volim da mi bude tamnije, a nekad svetlije boje, ne volim da budem dugo na jednom mestu. Imam prelep pogled na Bosfor i osećam se fenomenalno kad se probudim ujutru, ali je tolika buka da je to neverovatno. Pomislila sam: "Šta mi je ovo trebalo, zašto sam ovde?" Kažu da se sluh adaptira i na to, pa ćemo videti. Selim se svakako, ali sad mi je lepo - poručila nam je Jahovićeva.

Pogled na Bosfor

Podsetimo, Emina je i ranije govorila za medije šta joj je najvažnije prilikom uređenja stana.

- Pogled na Bosfor, koji me izuzetno smiruje, takođe je bio presudan u odabiru životnog prostora. Volim minimalizam s dozom elegancije. Mešavina mermera i drveta, kao i kombinovanje starog i novog. Uvek imam arhitektu koja samo prati moju liniju u kojoj se dobro osećam. Moji sinovi su dečaci i bitno im je da je sve praktično, tako da se mnogo ne mešaju kada je uređenje u pitanju. Jedini problem nam je njihovo igranje loptom, kojom su mnogo puta slomili neke meni jako važne detalje koje više ne mogu da pronađem, a koje sam donosila iz različitih delova sveta. Inače, odmalena sam ih učila da poštuju prostor u kome žive, što oni lepo praktikuju. Počele su da mi smetaju suvišne stvari, pa sam puno toga poklonila. Što manje, to bolje - istakla je Emina svojevremeno za Stori.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs

Emina Jahović: