Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz se sada našao u centru novog skandala nakon što su u javnost izašle tvrdnje da je prevario Anđelu.

On se nakon toga oglasio, vidno besan, ali situacija se ni tu nije zaustavila. Sada se pojavio snimak na društvenim mrežama za koji mnogi tvrde da je dokaz da je Gastoz prevario devojku Anđelu Đuričić.

Naime, Gastoz je navodno proveo veče sa prijateljima, Filipm Đukićem i izvesnom Klarom, za koju se navodi da je Anđelina drugarica.

Zbog pomenutog snimka koji se sada pojavio na mrežama, šire se tvrdnje da je Gastoz bio intiman sa Klarom.

- I dok se sve to dešava, Klarina torbica stoji na stolu, na brodu gore nema njega i nje. Sve to imate na storiju kod Đukića - bio je detalj koji je na snimku posebno istaknut, na samom kraju.

"Van svake pameti!"

Podsetimo, Gastoz je rešio da prekine ćutanje i javno progovori o celom slučaju.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

Iako se do sada uglavnom nije bavio demantovanjem i komentarisanje tračeva na društvenim mrežama, popularni rijaliti učesnik je ovog puta odlučio da javno reaguje i jednom za svagda zapuši usta svima koji prave haos. On je otvoreno objasnio zašto izbegava pravdanje, ali i šta misli o ljudima koji pišu uvredljive komentare.

- Znate i sami da se ne oglašavam nikada jer, u slučaju da se pravdaš za nešto, to se tumači kao istina. A zamislite da sam se pravdao pojedinim bolesnicima svaki put kada su mi naneli takve neke gluposti na nos, ne samo meni već i ljudima oko mene, pa ja da ih hranim time što se branim! Ne pada mi napamet. Koga boli k**** šta pišu dve-tri nedo*ebane babe koje u svojoj kući od muža ne smeju da pojačaju TV, pa iskaljuju bes u komentarima i veličaju svoju bolest. Ja psihijatar niti psiholog nisam, već, ajde, neka javna ličnost po kojoj, nažalost, svako može da komentariše kako želi - rekao je on, ali tu nije stao.

1/5 Vidi galeriju Gastoz i Brendon Foto: Printscreen Instagram

Ono što je Gastoza najviše izbacilo iz takta jeste činjenica da ispaštaju nevini ljudi iz njegovog okruženja, čiji su privatni profili postali meta iživljavanja. Zbog toga je uputio brutalno oštru poruku:

- Ali da ljudi oko mene naj*** zbog njihove bolesti, da im se lični profili pretvore u poligon za iživljavanje bolesnih komentara nedojebanih strina i tetki — e, to je već van svake pameti. Tako da ne ulazim u pravdanja, već živim svoj život jer ga imam, dok ga oni traže na našim profilima! Pa, druže, ja sa WC šoljom da se slikam i da je tagujem, oni će reći da imam nešto sa njom. Ljude je udarilo ovo sunce malo jače. Anđela i ja šaljemo pozdrave i poljupce onoj pravoj podršci, a ove ostale ja lično šaljem u "Lazu Lazarević".

BONUS video: