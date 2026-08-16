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A sada idemo u Vrnjačku Banju, gde je na jednom festivalu nastupala pevačica Ljupka Stević. Bila je više nego raspoložena za razgovor sa sedmom silom, pa je za Kurir televiziju govorila o novoj ljubavi, putovanju, sunčanju u toplesu, ali i o koleginicama i aktuelnoj muzičkoj sceni.

Na početku razgovora Ljupka je otkrila da je za njeno dobro raspoloženje najzaslužniji san, ali i da je zbog obaveza morala da pronađe brzo rešenje za frizuru.

Kada je reč o njenom izgledu, Ljupka je otkrila da joj nedostaje nekadašnja tamna kosa, ali da trenutno ne planira da se vrati toj boji.

- Pa znaš kako, s obzirom na to da mi je Boris, moj frizer, rekao: "Nemoj slučajno da ti je palo na pamet da se prefarbaš", ovo traje sada već godinu i po dana. Zaista mi fali moja tamna kosa. Ja sam neko ko je i tamne puti i desilo mi se da sam se igrala sa fotografijama i da mi je slučajno uletela neka tamna kosa. Poželela sam da je imam ponovo. Ali kada sam već toliko spržila kosu, sada ne želim da se vraćam u tamnu - rekla je pevačica.

Ljupka Stević - pevačica Foto: Kurir Televizija

Na pitanje da li je s ljubavlju slično kao i sa kosom, odnosno da li ostaje u odnosima i kada joj više ne prijaju, Ljupka je odgovorila iskreno.

- Pa to je jedini način da se otarasiš loših i manipulativnih ljubavi - da spržiš sebe i onda ponovo rasteš iznova. Ako gledamo po našoj veri, negde i ljubav i život generalno jesu žrtva. Ali ja bih rekla da je to 50-50. Ako žrtvujemo previše sebe, izgubićemo i sebe i nećemo biti dobri ni sebi, ni porodici, ni partneru. Treba se žrtvovati zarad boljeg života i kvalitetnih ciljeva, ali ne treba da žrtvujemo sebe. Ja sam sa godinama samo blesavija, luckastija, što bih ja rekla. Ali nauči čovek. Ja nisam neko ko može da uči iz tuđih nemilih situacija, učila sam iz svojih. Nekada mi je bilo potrebno i više puta da se prospem da bih naučila, ali bitno je da čovek na kraju ipak nauči lekciju.

"Moja ljubav je trajna i stabilna"

Na pitanje da li je zaljubljena, Ljupka nije želela mnogo da otkriva, ali je priznala da je srećna i zadovoljna u ljubavi.

- Moja ljubav je trajna, stabilna i nije me pomutila, apsolutno. Tako da sam sa te strane zaista ispunjena, srećna i zadovoljna i ne bih tu ništa dirala niti menjala - iskreno je rekla.

Ljupka je govorila i o odmoru na Kritu, gde je, kako je otkrila, automobilom obišla gotovo celo ostrvo.

- Čim sam stigla u Vrnjačku Banju, kada sam videla krevet, odmah sam zaspala. Mislim da sam spremna za banju. S obzirom na to da sam imala turbulentno leto, ovih 12 dana na Kritu, gde sam obilazila celo ostrvo autom i prešla više od 1.000 kilometara, veruj mi da mi je potreban odmor posle odmora. Tako da su mi Vrnjačka Banja i krevet savršeno došli.

Na pitanje kako joj je bilo na Kritu, Ljupka se prisetila jedne zanimljive situacije sa divlje plaže.

- Bilo je lepo. Nije bilo onog zeca, one ribe, da nas pojede. Tražila sam isključivo te divlje plaže gde mogu lepo da se raskomotim i da mi bude udobno sa partnerom. On je sa motkom stajao i čekao ljude, kako ko naleti, da ga pojuri. To je jedna šala sa Instagrama. Našla sam jednu divlju plažu, zaspala sam, a bila sam u toplesu. Onda su naletali neki ljudi. Onda je on morao da interveniše, ali ne sa njihove strane, nego sa moje - da me pokrije i probudi da se obučem. Sutradan smo rekli: "Idemo ponovo", jer je plaža baš bila divlja i nije bilo nikoga. Kada smo došli, bilo je oko 50 ljudi, što znači da su me razotkrili - prisetila se.

Ljupka Stević - pevačica Foto: Kurir Televizija

Ljupka je priznala i da je jedan muškarac čak telefonom nešto snimao.

- S obzirom na to da su uglavnom bili stranci, čak mislim da su bili neki migranti, a bilo je i nekoliko deda. Jedan dekica je čak nešto snimao telefonom. Ja kažem: "Ljubavi, snimao je pejzaž možda, snimao je prirodu, malo more." Jeste, samo se ti nadaj da je snimao to. Zaspala sam, šta ću. Bilo je pet-šest popodne, baš prijatno sunce, zaspala gospođa u toplesu. Dragi je došao, pokrio me, probudio i to je to - šaljivo je rekla pevačica.

"Bolje da ne pravimo svadbu"

Ljupka nije krila koliko je zadovoljna svojim partnerom, a priznala je i da je upravo reakcija njenih roditelja dodatno uverila da je izabrala pravog čoveka.

- On je toliko divan da ja nemam reči za njega. Moji roditelji prvo imaju sve reči hvale za njega. Kada vidim koliko ga moj tata voli i koliko se lepo druže, meni je srce puno i znam da sam izabrala ono pravo.

Na pitanje da li je svadba na pomolu, Ljupka je otkrila da joj velika svadba više nije privlačna opcija.

- Pa ja sam neko ko je možda do skoro i razmišljao o svadbi, ali sam već malo posustala. Okupljaš rodbinu, okupljaš prijatelje, bole te noge. Ja sam neko ko do perfekcije želi da sve bude idealno. Ukoliko jedna stvarčica ne štima, ja ću biti neraspoložena, vrištaću na ljude, dekoratere, osoblje, konobare. Dakle, bolje da ne pravimo svadbu. Ja sam više za crkveno venčanje. Da se pred Bogom nekome zarekneš na večnu ljubav i da to bude potpuno izolovano. Naravno, da budu moji. Ježim se sada kada govorim o toj temi, ali zaista bih volela da to bude crkveno venčanje - kaže pevačica.

Pevačica Ljupka Stević izgleda kao bomba u zlatnoj haljini Foto: Preent Screen

Na pitanje da li bi to moglo da bude na Kritu, Ljupka je ipak odabrala Srbiju.

- Pravoslavci smo, ali mogu ti reći da ima dosta crkvica po tim planinama, baš je prelepo. Ali ne mogu ja svoje roditelje da cimam u stare dane da lete na Krit. Mislim da je to ipak za našu lepu Srbiju i neki lep manastir. To bi mene učinilo srećnom.

Ljupka iskreno o novim pesmama

Pevačica je komentarisala i aktuelnu muzičku scenu, kao i nove pesme Milice Pavlović, Jelene Karleuše i Aleksandre Prijović.

- Moram da budem iskrena, Jelenu nisam čula. Čula sam od ostalih. Karleuša je generalno sama po sebi atraktivna. I džak da obuče na sebe, ona je dobra pa je dobra. Nju nisam ispratila, ostale jesam. Ne znam šta bih rekla. Nekako ništa tu nije po mom ukusu. Čini mi se da je prevelika navala novih pesama da ljudi prosto ne znam po čemu biraju da je pesma kvalitetna i dobra - izjavila je.

Ljupka je priznala da se pri izboru pesama vodi osećajem, ali i savetima ljudi kojima veruje.

- Ja idem negde tim osećajem iznutra koji me vodi. Naravno, konsultujem se i sa ekipom šta bi bilo idealno. Imala sam i par svojih ideja gde me pokosio i nije dozvolio da se nešto radi. Volim da čujem dobru kritiku i dobar savet, ali meni se trenutno ništa ne dopada od onoga što su ljudi izbacili. Ne postoji sada pesma, nijedna, koja mi se dopada. Evo, recimo, Tea Tairović, njena pesma "Bonita". Ali da je meni neko ponudio tu pesmu, ne znam da li bih je snimila. Možda nemam taj neki osećaj. Svako snima po svom nahođenju, šta oseća i šta misli da treba. Neka nastave - podržala je.

Foto: Privatna arhiva

Ljupka je otkrila i da će njen novi muzički materijal biti šarenolik..

- Jao, pa da me pogazite kao: "Šta je ova sad snimila?“ Ali dobro, kod mene će biti šarenoliko. Hvatala bih razne faze - od narodnjaka pomalo da čapnem, malo modernije muzike, od svega će biti.

03:20 ZASPALA U TOPLESU NA DIVLJOJ PLAŽI, A ONDA JE USLEDIO ŠOK: Ljupka Stević iskreno o venčanju, partneru i ljubavi: "Znam da sam izabrala ono pravo" Izvor: Kurir televizija

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